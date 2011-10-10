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يزيد الراجحي ينهي رالي المغرب الصحراوي في المركز الخامس

فيما حقق المركز الرابع في كأس العالم للراليات الصحراوية

أنهى البطل السُّعودي يزيد بن مُحمَّد الراجحي رالي المغرب الصحراوي، الجولة الرابعة والأخيرة من كأس العالم للراليات الصحراوية الطويلة من تنظيم الاتحاد الدولي للسيارات "فيا كروس كانتري"، في المركز الخامس، بتوقيت 22:47:57 ساعة، وكان السائق العربي الوحيد الذي يُنهي الرالي في الفئة الدولية.

وأُقيم الرالي في الفترة ما بين الرابع والتاسع من شهر تشرين الأول أكتوبر الجاري، واجه خلالها المتُسابقون الكثير من التحديات، وعلى الأخص الملاحية منها، والطبيعة القاسية التي شكَّلت اختباراً حقيقياً لقُدرات السيارات، ووصل الطول الإجمالي للرالي 2500 كيلومِتر تقريبًا، منها 1870 كيلومِتراً تقريباً من المراحل الخاصة الخاضعة للتوقيت، مُقسَّمة على خمس مراحل خاصة.

شارك النجم السُّعودي في سيارة تويوتا هايلوكس بألوان "فريق أوفر درايف للسباقات" البلجيكي، بينما جلس الملاح الإيرلندي الخبير مايكل أورر إلى جانبه في المقعد الساخن، علماً بأنه سبق للإيرلندي المُشاركة مع الراجحي في العديد من جولات الراليات في المنطقة العربية والعالمية.

واستطاع الراجحي تجنُّب المصاعب الاعتيادية لمثل هذا النوع من الراليات، وإيصال سيارته إلى خط النهاية، مُعتمداً على نهج القيادة السريعة لكن الحكيمة، وأفلت من مصيدة المشاكل الميكانيكية في سيارته، علماً بأنها اصطادت العديد من السائقين اللامعين والبارزين في عالم الراليات الصحراوية خلال الجولة.

ومع غياب شمس اليوم غربت شمس موسم 2019 من كأس العالم للراليات الصحراوية الطويلة من تنظيم الاتحاد الدولي للسيارات "فيا – كروس كانتري"، حيث أنهى النجم الراجحي الموسم في المركز الرابع في الترتيب.

يزيد الراجحي رالي المغرب الصحراوي كأس العالم للراليات الصحراوية الاتحاد الدولي للسيارات

الرئيسية/ المملكة / محليات

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يزيد الراجحي ينهي رالي المغرب الصحراوي في المركز الخامس
سبق

أنهى البطل السُّعودي يزيد بن مُحمَّد الراجحي رالي المغرب الصحراوي، الجولة الرابعة والأخيرة من كأس العالم للراليات الصحراوية الطويلة من تنظيم الاتحاد الدولي للسيارات "فيا كروس كانتري"، في المركز الخامس، بتوقيت 22:47:57 ساعة، وكان السائق العربي الوحيد الذي يُنهي الرالي في الفئة الدولية.

وأُقيم الرالي في الفترة ما بين الرابع والتاسع من شهر تشرين الأول أكتوبر الجاري، واجه خلالها المتُسابقون الكثير من التحديات، وعلى الأخص الملاحية منها، والطبيعة القاسية التي شكَّلت اختباراً حقيقياً لقُدرات السيارات، ووصل الطول الإجمالي للرالي 2500 كيلومِتر تقريبًا، منها 1870 كيلومِتراً تقريباً من المراحل الخاصة الخاضعة للتوقيت، مُقسَّمة على خمس مراحل خاصة.

شارك النجم السُّعودي في سيارة تويوتا هايلوكس بألوان "فريق أوفر درايف للسباقات" البلجيكي، بينما جلس الملاح الإيرلندي الخبير مايكل أورر إلى جانبه في المقعد الساخن، علماً بأنه سبق للإيرلندي المُشاركة مع الراجحي في العديد من جولات الراليات في المنطقة العربية والعالمية.

واستطاع الراجحي تجنُّب المصاعب الاعتيادية لمثل هذا النوع من الراليات، وإيصال سيارته إلى خط النهاية، مُعتمداً على نهج القيادة السريعة لكن الحكيمة، وأفلت من مصيدة المشاكل الميكانيكية في سيارته، علماً بأنها اصطادت العديد من السائقين اللامعين والبارزين في عالم الراليات الصحراوية خلال الجولة.

ومع غياب شمس اليوم غربت شمس موسم 2019 من كأس العالم للراليات الصحراوية الطويلة من تنظيم الاتحاد الدولي للسيارات "فيا – كروس كانتري"، حيث أنهى النجم الراجحي الموسم في المركز الرابع في الترتيب.

10 أكتوبر 2019 - 11 صفر 1441
09:08 PM

يزيد الراجحي ينهي رالي المغرب الصحراوي في المركز الخامس

فيما حقق المركز الرابع في كأس العالم للراليات الصحراوية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أنهى البطل السُّعودي يزيد بن مُحمَّد الراجحي رالي المغرب الصحراوي، الجولة الرابعة والأخيرة من كأس العالم للراليات الصحراوية الطويلة من تنظيم الاتحاد الدولي للسيارات "فيا كروس كانتري"، في المركز الخامس، بتوقيت 22:47:57 ساعة، وكان السائق العربي الوحيد الذي يُنهي الرالي في الفئة الدولية.

وأُقيم الرالي في الفترة ما بين الرابع والتاسع من شهر تشرين الأول أكتوبر الجاري، واجه خلالها المتُسابقون الكثير من التحديات، وعلى الأخص الملاحية منها، والطبيعة القاسية التي شكَّلت اختباراً حقيقياً لقُدرات السيارات، ووصل الطول الإجمالي للرالي 2500 كيلومِتر تقريبًا، منها 1870 كيلومِتراً تقريباً من المراحل الخاصة الخاضعة للتوقيت، مُقسَّمة على خمس مراحل خاصة.

شارك النجم السُّعودي في سيارة تويوتا هايلوكس بألوان "فريق أوفر درايف للسباقات" البلجيكي، بينما جلس الملاح الإيرلندي الخبير مايكل أورر إلى جانبه في المقعد الساخن، علماً بأنه سبق للإيرلندي المُشاركة مع الراجحي في العديد من جولات الراليات في المنطقة العربية والعالمية.

واستطاع الراجحي تجنُّب المصاعب الاعتيادية لمثل هذا النوع من الراليات، وإيصال سيارته إلى خط النهاية، مُعتمداً على نهج القيادة السريعة لكن الحكيمة، وأفلت من مصيدة المشاكل الميكانيكية في سيارته، علماً بأنها اصطادت العديد من السائقين اللامعين والبارزين في عالم الراليات الصحراوية خلال الجولة.

ومع غياب شمس اليوم غربت شمس موسم 2019 من كأس العالم للراليات الصحراوية الطويلة من تنظيم الاتحاد الدولي للسيارات "فيا – كروس كانتري"، حيث أنهى النجم الراجحي الموسم في المركز الرابع في الترتيب.

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