الهلال: المالكي يجري عملية جراحية الاثنين المقبل.. في "سبيتار"

أعلن نادي الهلال خضوع لاعب فريقه الكروي الأول عبد الإله المالكي لعملية جراحية الاثنين المقبل في "سبيتار" المستشفى الرائد عالميًا في مجال جراحة العظام والطب الرياضي.



ونشر النادي تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" جاء فيها: "ينتظر أن يجري لاعب كبير آسيا "عبد الإله المالكي" يوم الاثنين المقبل عملية جراحية في "سبيتار".



وأضاف: "وذلك بعد تعرّضه لإصابة في الرباط الصليبي الأمامي أثناء مشاركته مع المنتخب السعودي، على أن يجري الجزء الأول من برنامجه التأهيلي في "سبيتار"؛ وذلك لمدة شهرين".