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وزارة الاتصالات تستعرض استراتيجيتها لتطوير قطاع الخدمات البريدية اللوجستية

بهدف تحديد نقاط القوة ومجالات التحسين لإنجاح عملية التطوير التي تسعى لها الوزارة

استعرضت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، المرحلة الأولية من استراتيجية قطاع الخدمات البريدية اللوجستية مع شركات القطاع الخاص؛ وذلك خلال ورشة عمل أقامتها الوزارة عن بُعد مؤخرًا، واستمرت يومين، بالتعاون والشراكة مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وشركات نقل الطرود السريعة، إضافة إلى الشركات العاملة في تطبيقات التوصيل.

واستهدفت وِرَش العمل تعزيز المشاركة مع القطاع الخاص، وإشراكه في رسم الاستراتيجيات، وتقديم الرؤى حول قطاع الخدمات البريدية اللوجستية في المملكة العربية السعودية، وتحديد نقاط القوة ومجالات التحسين لإنجاح عملية التطوير التي تسعى لها الوزارة؛ مما سينعكس إيجابًا على الشركات العاملة في القطاع، ومن ثم الارتقاء بخدماتها المقدمة وصولًا إلى إحداث نقلات نوعية في القطاع تدفع بمسيرة الاقتصاد الوطني، وتواكب رؤية المملكة الطموحة 2030، وتتلاءم مع التطور الذي تشهده المملكة في شتى مجالات الحياة.

وأوضح وكيل الوزارة للخدمات البريدية اللوجستية المهندس خالد بن عبدالعزيز البكري، الحصول على مرئيات القطاع الخاص حيال مخرجات المراحل الأولية، كما استعرض مسودة بيان الرؤية للقطاع، مع التركيز على تبيان الأهمية الاقتصادية لقطاع الخدمات البريدية اللوجستية، بالنظر إلى ما تشهده كبرى اقتصادات العالم من تأثر سلبي جراء الجائحة العالمية.

وأعرب البكري عن أمله في أن تحقق هذه الورشة الأهداف التي وُضعت من أجلها، بما يخدم قطاع الخدمات البريدية واللوجستية، ويدعم نمو التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي في المملكة.

وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزارة الاتصالات تستعرض استراتيجيتها لتطوير قطاع الخدمات البريدية اللوجستية
سبق

استعرضت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، المرحلة الأولية من استراتيجية قطاع الخدمات البريدية اللوجستية مع شركات القطاع الخاص؛ وذلك خلال ورشة عمل أقامتها الوزارة عن بُعد مؤخرًا، واستمرت يومين، بالتعاون والشراكة مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وشركات نقل الطرود السريعة، إضافة إلى الشركات العاملة في تطبيقات التوصيل.

واستهدفت وِرَش العمل تعزيز المشاركة مع القطاع الخاص، وإشراكه في رسم الاستراتيجيات، وتقديم الرؤى حول قطاع الخدمات البريدية اللوجستية في المملكة العربية السعودية، وتحديد نقاط القوة ومجالات التحسين لإنجاح عملية التطوير التي تسعى لها الوزارة؛ مما سينعكس إيجابًا على الشركات العاملة في القطاع، ومن ثم الارتقاء بخدماتها المقدمة وصولًا إلى إحداث نقلات نوعية في القطاع تدفع بمسيرة الاقتصاد الوطني، وتواكب رؤية المملكة الطموحة 2030، وتتلاءم مع التطور الذي تشهده المملكة في شتى مجالات الحياة.

وأوضح وكيل الوزارة للخدمات البريدية اللوجستية المهندس خالد بن عبدالعزيز البكري، الحصول على مرئيات القطاع الخاص حيال مخرجات المراحل الأولية، كما استعرض مسودة بيان الرؤية للقطاع، مع التركيز على تبيان الأهمية الاقتصادية لقطاع الخدمات البريدية اللوجستية، بالنظر إلى ما تشهده كبرى اقتصادات العالم من تأثر سلبي جراء الجائحة العالمية.

وأعرب البكري عن أمله في أن تحقق هذه الورشة الأهداف التي وُضعت من أجلها، بما يخدم قطاع الخدمات البريدية واللوجستية، ويدعم نمو التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي في المملكة.

17 سبتمبر 2020 - 29 محرّم 1442
11:21 AM

وزارة الاتصالات تستعرض استراتيجيتها لتطوير قطاع الخدمات البريدية اللوجستية

بهدف تحديد نقاط القوة ومجالات التحسين لإنجاح عملية التطوير التي تسعى لها الوزارة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استعرضت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، المرحلة الأولية من استراتيجية قطاع الخدمات البريدية اللوجستية مع شركات القطاع الخاص؛ وذلك خلال ورشة عمل أقامتها الوزارة عن بُعد مؤخرًا، واستمرت يومين، بالتعاون والشراكة مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وشركات نقل الطرود السريعة، إضافة إلى الشركات العاملة في تطبيقات التوصيل.

واستهدفت وِرَش العمل تعزيز المشاركة مع القطاع الخاص، وإشراكه في رسم الاستراتيجيات، وتقديم الرؤى حول قطاع الخدمات البريدية اللوجستية في المملكة العربية السعودية، وتحديد نقاط القوة ومجالات التحسين لإنجاح عملية التطوير التي تسعى لها الوزارة؛ مما سينعكس إيجابًا على الشركات العاملة في القطاع، ومن ثم الارتقاء بخدماتها المقدمة وصولًا إلى إحداث نقلات نوعية في القطاع تدفع بمسيرة الاقتصاد الوطني، وتواكب رؤية المملكة الطموحة 2030، وتتلاءم مع التطور الذي تشهده المملكة في شتى مجالات الحياة.

وأوضح وكيل الوزارة للخدمات البريدية اللوجستية المهندس خالد بن عبدالعزيز البكري، الحصول على مرئيات القطاع الخاص حيال مخرجات المراحل الأولية، كما استعرض مسودة بيان الرؤية للقطاع، مع التركيز على تبيان الأهمية الاقتصادية لقطاع الخدمات البريدية اللوجستية، بالنظر إلى ما تشهده كبرى اقتصادات العالم من تأثر سلبي جراء الجائحة العالمية.

وأعرب البكري عن أمله في أن تحقق هذه الورشة الأهداف التي وُضعت من أجلها، بما يخدم قطاع الخدمات البريدية واللوجستية، ويدعم نمو التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي في المملكة.

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