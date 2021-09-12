النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمير حائل يتابع الحالات الصحية لمواطنين في ‎بقعاء تعرَّضوا لتسمُّم غذائي

وجَّه باتخاذ الإجراءات اللازمة والتحقيق في أسباب وملابسات الواقعة

تابع أمير منطقة حائل، الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، الحالات الصحية لمواطنين بمحافظة ‎بقعاء؛ تعرَّضوا لتسمُّم غذائي بعد تناولهم وجبة غذائية من أحد المطاعم في المحافظة.

ووجَّه أمير حائل باتخاذ الإجراءات اللازمة، والتحقيق في ذلك، وتقديم الرعاية الصحية لـ51 حالة حضرت بقسم الطوارئ بمستشفى بقعاء العام، خرج منها 32 حالة، وباقي الحالات مستقرة -ولله الحمد-.

أمير حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد "بلدية بقعاء" تغلق مطعمًا إثر حدوث حالات تسمم غذائي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمير حائل يتابع الحالات الصحية لمواطنين في ‎بقعاء تعرَّضوا لتسمُّم غذائي
سبق

تابع أمير منطقة حائل، الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، الحالات الصحية لمواطنين بمحافظة ‎بقعاء؛ تعرَّضوا لتسمُّم غذائي بعد تناولهم وجبة غذائية من أحد المطاعم في المحافظة.

ووجَّه أمير حائل باتخاذ الإجراءات اللازمة، والتحقيق في ذلك، وتقديم الرعاية الصحية لـ51 حالة حضرت بقسم الطوارئ بمستشفى بقعاء العام، خرج منها 32 حالة، وباقي الحالات مستقرة -ولله الحمد-.

12 سبتمبر 2021 - 5 صفر 1443
01:22 AM

أمير حائل يتابع الحالات الصحية لمواطنين في ‎بقعاء تعرَّضوا لتسمُّم غذائي

وجَّه باتخاذ الإجراءات اللازمة والتحقيق في أسباب وملابسات الواقعة

A A A
منصور الشلاقي - حائل
3
3,696

تابع أمير منطقة حائل، الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، الحالات الصحية لمواطنين بمحافظة ‎بقعاء؛ تعرَّضوا لتسمُّم غذائي بعد تناولهم وجبة غذائية من أحد المطاعم في المحافظة.

ووجَّه أمير حائل باتخاذ الإجراءات اللازمة، والتحقيق في ذلك، وتقديم الرعاية الصحية لـ51 حالة حضرت بقسم الطوارئ بمستشفى بقعاء العام، خرج منها 32 حالة، وباقي الحالات مستقرة -ولله الحمد-.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,565
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,600
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,821
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,921

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

كل شيء مراقَب..!!

كل شيء مراقَب..!!

محمد الصيعري
مكافحة الفساد.. حان دورك!!

مكافحة الفساد.. حان دورك!!

بندر مغرم الشهري
"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

علي آل شرمة
التطوُّع الممنوع

التطوُّع الممنوع

عبدالغني الشيخ
الفاشلون ينكرون نجاح الآخرين!

الفاشلون ينكرون نجاح الآخرين!

صالح مطر الغامدي
هل أنتِ مؤدلجة؟

هل أنتِ مؤدلجة؟

مها الجبر
مصدر مسؤول

مصدر مسؤول

بدر الغامدي
عيب عليك.. أنت كبير!

عيب عليك.. أنت كبير!

مها عبدالله الحقباني
الحوثي.. خطوات نحو الهاوية

الحوثي.. خطوات نحو الهاوية

بندر مغرم الشهري
المدير المتحاذق

المدير المتحاذق

يحيى فقيهي
منع الجوالات.. الإيجابيات تفوق السلبيات

منع الجوالات.. الإيجابيات تفوق السلبيات

علي آل شرمة
بعد رشاش ننتظر مسلسل القصيبي

بعد رشاش ننتظر مسلسل القصيبي

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة