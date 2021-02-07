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رئيسة "المركزي الأوروبي": تعافي منطقة اليورو سيتأخر

قالت: نتوقع أن يكتسب الانتعاش زخماً في منتصف العام تقريباً

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد؛ في تصريحات نشرتها صحيفة فرنسية، اليوم الأحد، إن تعافي أوروبا من الركود الناجم عن جائحة كوفيد-19 سيتأخر بعض الشيء، لكن من المفترض أن يكتسب زخماً في منتصف العام، بحسب ما نشرته "رويترز".

مع إغلاق دول منطقة اليورو اقتصاداتها لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد، انكمش اقتصاد المنطقة في ربع السنة الماضي، وثمة احتمال واضح أن يشهد انكماشاً جديداً في الأشهر الثلاثة الأولى من 2021 مع استمرار إغلاق معظم قطاع الخدمات.

وقالت لاجارد؛ في مقابلة مع صحيفة لوجورنال دو ديمانش "نتوقع أن يكتسب الانتعاش زخماً في منتصف العام تقريباً، حتى إن استمرت الضبابية.. لنكن واضحين: لن نشهد عودة إلى مستويات ما قبل الجائحة من النشاط الاقتصادي قبل منتصف 2022".

وفي ظل استنفاد أدوات السياسة النقدية بالفعل، أضحت الكرة في ملعب السياسة المالية، ودعت لاجارد؛ القيادة السياسية في أوروبا، إلى التصديق على صندوق تعافٍ اقتصادي غير مسبوق بقيمة 750 مليار يورو (903 مليارات دولار).

وقالت "يتعين التصديق على الخطة في الوقت المناسب حتى تقترض المفوضية الأوروبية، كما هو مقرر في يونيو المقبل، ثم توزع الأموال".

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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رئيسة "المركزي الأوروبي": تعافي منطقة اليورو سيتأخر
سبق

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد؛ في تصريحات نشرتها صحيفة فرنسية، اليوم الأحد، إن تعافي أوروبا من الركود الناجم عن جائحة كوفيد-19 سيتأخر بعض الشيء، لكن من المفترض أن يكتسب زخماً في منتصف العام، بحسب ما نشرته "رويترز".

مع إغلاق دول منطقة اليورو اقتصاداتها لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد، انكمش اقتصاد المنطقة في ربع السنة الماضي، وثمة احتمال واضح أن يشهد انكماشاً جديداً في الأشهر الثلاثة الأولى من 2021 مع استمرار إغلاق معظم قطاع الخدمات.

وقالت لاجارد؛ في مقابلة مع صحيفة لوجورنال دو ديمانش "نتوقع أن يكتسب الانتعاش زخماً في منتصف العام تقريباً، حتى إن استمرت الضبابية.. لنكن واضحين: لن نشهد عودة إلى مستويات ما قبل الجائحة من النشاط الاقتصادي قبل منتصف 2022".

وفي ظل استنفاد أدوات السياسة النقدية بالفعل، أضحت الكرة في ملعب السياسة المالية، ودعت لاجارد؛ القيادة السياسية في أوروبا، إلى التصديق على صندوق تعافٍ اقتصادي غير مسبوق بقيمة 750 مليار يورو (903 مليارات دولار).

وقالت "يتعين التصديق على الخطة في الوقت المناسب حتى تقترض المفوضية الأوروبية، كما هو مقرر في يونيو المقبل، ثم توزع الأموال".

07 فبراير 2021 - 25 جمادى الآخر 1442
01:22 PM

رئيسة "المركزي الأوروبي": تعافي منطقة اليورو سيتأخر

قالت: نتوقع أن يكتسب الانتعاش زخماً في منتصف العام تقريباً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد؛ في تصريحات نشرتها صحيفة فرنسية، اليوم الأحد، إن تعافي أوروبا من الركود الناجم عن جائحة كوفيد-19 سيتأخر بعض الشيء، لكن من المفترض أن يكتسب زخماً في منتصف العام، بحسب ما نشرته "رويترز".

مع إغلاق دول منطقة اليورو اقتصاداتها لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد، انكمش اقتصاد المنطقة في ربع السنة الماضي، وثمة احتمال واضح أن يشهد انكماشاً جديداً في الأشهر الثلاثة الأولى من 2021 مع استمرار إغلاق معظم قطاع الخدمات.

وقالت لاجارد؛ في مقابلة مع صحيفة لوجورنال دو ديمانش "نتوقع أن يكتسب الانتعاش زخماً في منتصف العام تقريباً، حتى إن استمرت الضبابية.. لنكن واضحين: لن نشهد عودة إلى مستويات ما قبل الجائحة من النشاط الاقتصادي قبل منتصف 2022".

وفي ظل استنفاد أدوات السياسة النقدية بالفعل، أضحت الكرة في ملعب السياسة المالية، ودعت لاجارد؛ القيادة السياسية في أوروبا، إلى التصديق على صندوق تعافٍ اقتصادي غير مسبوق بقيمة 750 مليار يورو (903 مليارات دولار).

وقالت "يتعين التصديق على الخطة في الوقت المناسب حتى تقترض المفوضية الأوروبية، كما هو مقرر في يونيو المقبل، ثم توزع الأموال".

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