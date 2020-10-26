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بعد عقم دام 9 سنوات.. "سليمان الحبيب" بالسويدي يحقّق حلم الأبوة لأربعيني

عملية معقدة استغرقت 3 ساعات خضع خلالها لترميم وتوصيل البربخ بالقناة المنوية

تمكّن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي، من تحقيق حلم الأبوة ورسم الابتسامة على وجه زوج يبلغ من العمر 39 عاماً، عانى من العقم وعدم القدرة على الإنجاب طيلة 9 سنوات، حيث تردد خلال هذه المدة على عددٍ من المستشفيات والمراكز المتخصصة وأجرى عمليتَيْن لأطفال الأنابيب، دون تحقيق نتائج إيجابية.

وقال الفريق الطبي المتخصص في علاج العقم والمساعدة على الإنجاب بالمستشفى، فور وصول المريض لمركز العقم تمّ إخضاعه لفحوصات دقيقة لتحليل السائل المنوي والهرمونات وإجراء الأشعة الصوتية، وكذلك أخذ خزعة من الخصية لدراستها مخبرياً.

وأوضحت النتائج أن المريض يعاني انعداماً للحيوانات المنوية، وإصابته بانسداد في القنوات المنوية أو ما يُعرف بالحالة الصفرية الانسدادية للحيوانات المنوية، والسبب يكمن في وجود التهابات في البربخ وانسدادات في تلك القنوات، حيث تم تحديد موقع هذا الانسداد.

وقال الفريق الطبي المعالج بعد الاطلاع على النتائج والفحوصات كافة، تمّ اتخاذ القرار بالتدخل الجراحي في عملية معقدة استغرقت 3 ساعات، خضع فيها المريض لترميم وتوصيل البربخ بالقناة المنوية، عبر استخدام خيوط جراحية دقيقة لا تتعدى حجم شعرة الرأس، وتقنية الميكروسكوب الجراحي لتحديد موقع الانسداد. كما تمّ عمل توصيلات وفتح الانسداد تحت التخدير العام.

وأشار الفريق الطبي المعالج إلى أن مثل هذه النوعية من العمليات المعقدة، تحتاج إلى خبرة كبيرة من جانب الطبيب ومهارة في استخدام الميكروسكوب الجراحي، ومستشفى كبير ومؤهل يمتلك الإمكانات والتقنيات المتطورة، إذ تمكّن المريض من الخروج من المستشفى بعد 24 ساعة من العملية، وعاود مزاولة نشاطه الطبيعي بعد ثلاثة أيام من الجراحة.

وأكّد الفريق الطبي على أنه بعد إجراء الجراحة بعدة أسابيع وخلال متابعة المريض في العيادة، تم إخضاعه لفحوصات دقيقة للسائل المنوي، وتبيّن من خلالها وجود حيوانات منوية سليمة -بفضلٍ من الله- بعد أن كانت معدومة بشكل كامل. وخلال 6 أشهر من العملية تحقّق الحلم وحدث حمل طبيعي لزوجة المريض دون أي مساعدات طبية أو اللجوء إلى أطفال الأنابيب.

جديرٌ بالذكر أن مراكز علاج العقم والمساعدة على الإنجاب بمجموعة د. سليمان الحبيب الطبية، تضم نخبة من أفضل الاستشاريين، من حملة البورد والزمالتين الأوروبية والأمريكية، ومزوّدة بأحدث التقنيات الطبية والمخبرية عالية الدقة والتطور، التي توفر بيئة آمنة للأجنة تزيد من نسب نجاح الحمل والإنجاب، علاوة على توفير نظم تكنولوجية تعمل على ضبط ومراقبة الجودة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد عقم دام 9 سنوات.. "سليمان الحبيب" بالسويدي يحقّق حلم الأبوة لأربعيني
سبق

تمكّن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي، من تحقيق حلم الأبوة ورسم الابتسامة على وجه زوج يبلغ من العمر 39 عاماً، عانى من العقم وعدم القدرة على الإنجاب طيلة 9 سنوات، حيث تردد خلال هذه المدة على عددٍ من المستشفيات والمراكز المتخصصة وأجرى عمليتَيْن لأطفال الأنابيب، دون تحقيق نتائج إيجابية.

وقال الفريق الطبي المتخصص في علاج العقم والمساعدة على الإنجاب بالمستشفى، فور وصول المريض لمركز العقم تمّ إخضاعه لفحوصات دقيقة لتحليل السائل المنوي والهرمونات وإجراء الأشعة الصوتية، وكذلك أخذ خزعة من الخصية لدراستها مخبرياً.

وأوضحت النتائج أن المريض يعاني انعداماً للحيوانات المنوية، وإصابته بانسداد في القنوات المنوية أو ما يُعرف بالحالة الصفرية الانسدادية للحيوانات المنوية، والسبب يكمن في وجود التهابات في البربخ وانسدادات في تلك القنوات، حيث تم تحديد موقع هذا الانسداد.

وقال الفريق الطبي المعالج بعد الاطلاع على النتائج والفحوصات كافة، تمّ اتخاذ القرار بالتدخل الجراحي في عملية معقدة استغرقت 3 ساعات، خضع فيها المريض لترميم وتوصيل البربخ بالقناة المنوية، عبر استخدام خيوط جراحية دقيقة لا تتعدى حجم شعرة الرأس، وتقنية الميكروسكوب الجراحي لتحديد موقع الانسداد. كما تمّ عمل توصيلات وفتح الانسداد تحت التخدير العام.

وأشار الفريق الطبي المعالج إلى أن مثل هذه النوعية من العمليات المعقدة، تحتاج إلى خبرة كبيرة من جانب الطبيب ومهارة في استخدام الميكروسكوب الجراحي، ومستشفى كبير ومؤهل يمتلك الإمكانات والتقنيات المتطورة، إذ تمكّن المريض من الخروج من المستشفى بعد 24 ساعة من العملية، وعاود مزاولة نشاطه الطبيعي بعد ثلاثة أيام من الجراحة.

وأكّد الفريق الطبي على أنه بعد إجراء الجراحة بعدة أسابيع وخلال متابعة المريض في العيادة، تم إخضاعه لفحوصات دقيقة للسائل المنوي، وتبيّن من خلالها وجود حيوانات منوية سليمة -بفضلٍ من الله- بعد أن كانت معدومة بشكل كامل. وخلال 6 أشهر من العملية تحقّق الحلم وحدث حمل طبيعي لزوجة المريض دون أي مساعدات طبية أو اللجوء إلى أطفال الأنابيب.

جديرٌ بالذكر أن مراكز علاج العقم والمساعدة على الإنجاب بمجموعة د. سليمان الحبيب الطبية، تضم نخبة من أفضل الاستشاريين، من حملة البورد والزمالتين الأوروبية والأمريكية، ومزوّدة بأحدث التقنيات الطبية والمخبرية عالية الدقة والتطور، التي توفر بيئة آمنة للأجنة تزيد من نسب نجاح الحمل والإنجاب، علاوة على توفير نظم تكنولوجية تعمل على ضبط ومراقبة الجودة.

26 أكتوبر 2021 - 20 ربيع الأول 1443
08:47 AM

بعد عقم دام 9 سنوات.. "سليمان الحبيب" بالسويدي يحقّق حلم الأبوة لأربعيني

عملية معقدة استغرقت 3 ساعات خضع خلالها لترميم وتوصيل البربخ بالقناة المنوية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تمكّن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي، من تحقيق حلم الأبوة ورسم الابتسامة على وجه زوج يبلغ من العمر 39 عاماً، عانى من العقم وعدم القدرة على الإنجاب طيلة 9 سنوات، حيث تردد خلال هذه المدة على عددٍ من المستشفيات والمراكز المتخصصة وأجرى عمليتَيْن لأطفال الأنابيب، دون تحقيق نتائج إيجابية.

وقال الفريق الطبي المتخصص في علاج العقم والمساعدة على الإنجاب بالمستشفى، فور وصول المريض لمركز العقم تمّ إخضاعه لفحوصات دقيقة لتحليل السائل المنوي والهرمونات وإجراء الأشعة الصوتية، وكذلك أخذ خزعة من الخصية لدراستها مخبرياً.

وأوضحت النتائج أن المريض يعاني انعداماً للحيوانات المنوية، وإصابته بانسداد في القنوات المنوية أو ما يُعرف بالحالة الصفرية الانسدادية للحيوانات المنوية، والسبب يكمن في وجود التهابات في البربخ وانسدادات في تلك القنوات، حيث تم تحديد موقع هذا الانسداد.

وقال الفريق الطبي المعالج بعد الاطلاع على النتائج والفحوصات كافة، تمّ اتخاذ القرار بالتدخل الجراحي في عملية معقدة استغرقت 3 ساعات، خضع فيها المريض لترميم وتوصيل البربخ بالقناة المنوية، عبر استخدام خيوط جراحية دقيقة لا تتعدى حجم شعرة الرأس، وتقنية الميكروسكوب الجراحي لتحديد موقع الانسداد. كما تمّ عمل توصيلات وفتح الانسداد تحت التخدير العام.

وأشار الفريق الطبي المعالج إلى أن مثل هذه النوعية من العمليات المعقدة، تحتاج إلى خبرة كبيرة من جانب الطبيب ومهارة في استخدام الميكروسكوب الجراحي، ومستشفى كبير ومؤهل يمتلك الإمكانات والتقنيات المتطورة، إذ تمكّن المريض من الخروج من المستشفى بعد 24 ساعة من العملية، وعاود مزاولة نشاطه الطبيعي بعد ثلاثة أيام من الجراحة.

وأكّد الفريق الطبي على أنه بعد إجراء الجراحة بعدة أسابيع وخلال متابعة المريض في العيادة، تم إخضاعه لفحوصات دقيقة للسائل المنوي، وتبيّن من خلالها وجود حيوانات منوية سليمة -بفضلٍ من الله- بعد أن كانت معدومة بشكل كامل. وخلال 6 أشهر من العملية تحقّق الحلم وحدث حمل طبيعي لزوجة المريض دون أي مساعدات طبية أو اللجوء إلى أطفال الأنابيب.

جديرٌ بالذكر أن مراكز علاج العقم والمساعدة على الإنجاب بمجموعة د. سليمان الحبيب الطبية، تضم نخبة من أفضل الاستشاريين، من حملة البورد والزمالتين الأوروبية والأمريكية، ومزوّدة بأحدث التقنيات الطبية والمخبرية عالية الدقة والتطور، التي توفر بيئة آمنة للأجنة تزيد من نسب نجاح الحمل والإنجاب، علاوة على توفير نظم تكنولوجية تعمل على ضبط ومراقبة الجودة.

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