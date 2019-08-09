وبيّنت الميليشيات الحوثية، في بيان لها، أن إبراهيم الحوثي؛ لقي مصرعه، برفقته عددٌ من قيادات ميليشيا الحوثي في العاصمة صنعاء.

مقتل إبراهيم الحوثي شقيق زعيم الميليشيات الحوثية بصنعاء فهد كاملي سبق 2019-08-09 قُتل إبراهيم بدرالدين الحوثي؛ شقيق زعيم الميليشيا الحوثية الانقلابية عبدالملك الحوثي؛ اليوم الجمعة. وبيّنت الميليشيات الحوثية، في بيان لها، أن إبراهيم الحوثي؛ لقي مصرعه، برفقته عددٌ من قيادات ميليشيا الحوثي في العاصمة صنعاء.

09 أغسطس 2019 - 8 ذو الحجة 1440 01:07 PM

مقتل إبراهيم الحوثي شقيق زعيم الميليشيات الحوثية بصنعاء اليوم .. برفقته عددٌ من قيادات الانقلابيين في العاصمة





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قُتل إبراهيم بدرالدين الحوثي؛ شقيق زعيم الميليشيا الحوثية الانقلابية عبدالملك الحوثي؛ اليوم الجمعة.

وبيّنت الميليشيات الحوثية، في بيان لها، أن إبراهيم الحوثي؛ لقي مصرعه، برفقته عددٌ من قيادات ميليشيا الحوثي في العاصمة صنعاء.