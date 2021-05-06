أعلن المركز الطبي بينبع الصناعية، أنه يُسمح بالزيارة أو المرافقة مع المرضى، للأشخاص المحصنين وفق ما يظهره تطبيق "توكلنا". وقال المركز الطبي عبر حسابه الرسمي في "تويتر": عزيزي المراجع، نظرًا للإجراءات الاحترازية والوقائية من مرض فيروس كورونا "كوفيد 19"؛ يُسمح بالزيارة والمرافقة مع المرضى لمن تظهر حالته "محصن" في تطبيق "توكلنا" فقط.

ملكية ينبع: الحالة "محصن" شرطٌ أساسيٌّ للزيارة أو المرافقة بالمركز الطبي صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-05-06 أعلن المركز الطبي بينبع الصناعية، أنه يُسمح بالزيارة أو المرافقة مع المرضى، للأشخاص المحصنين وفق ما يظهره تطبيق "توكلنا".



وقال المركز الطبي عبر حسابه الرسمي في "تويتر": عزيزي المراجع، نظرًا للإجراءات الاحترازية والوقائية من مرض فيروس كورونا "كوفيد 19"؛ يُسمح بالزيارة والمرافقة مع المرضى لمن تظهر حالته "محصن" في تطبيق "توكلنا" فقط.

06 مايو 2021 - 24 رمضان 1442 09:35 PM

ملكية ينبع: الحالة "محصن" شرطٌ أساسيٌّ للزيارة أو المرافقة بالمركز الطبي قالت: نظرًا للإجراءات الاحترازية والوقائية من مرض فيروس كورونا





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أعلن المركز الطبي بينبع الصناعية، أنه يُسمح بالزيارة أو المرافقة مع المرضى، للأشخاص المحصنين وفق ما يظهره تطبيق "توكلنا".



وقال المركز الطبي عبر حسابه الرسمي في "تويتر": عزيزي المراجع، نظرًا للإجراءات الاحترازية والوقائية من مرض فيروس كورونا "كوفيد 19"؛ يُسمح بالزيارة والمرافقة مع المرضى لمن تظهر حالته "محصن" في تطبيق "توكلنا" فقط.