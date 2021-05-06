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ملكية ينبع: الحالة "محصن" شرطٌ أساسيٌّ للزيارة أو المرافقة بالمركز الطبي

قالت: نظرًا للإجراءات الاحترازية والوقائية من مرض فيروس كورونا

أعلن المركز الطبي بينبع الصناعية، أنه يُسمح بالزيارة أو المرافقة مع المرضى، للأشخاص المحصنين وفق ما يظهره تطبيق "توكلنا".

وقال المركز الطبي عبر حسابه الرسمي في "تويتر": عزيزي المراجع، نظرًا للإجراءات الاحترازية والوقائية من مرض فيروس كورونا "كوفيد 19"؛ يُسمح بالزيارة والمرافقة مع المرضى لمن تظهر حالته "محصن" في تطبيق "توكلنا" فقط.

ينبع تطبيق توكلنا ينبع الصناعية فيروس كورونا الجديد لقاح كورونا

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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ملكية ينبع: الحالة "محصن" شرطٌ أساسيٌّ للزيارة أو المرافقة بالمركز الطبي
سبق

أعلن المركز الطبي بينبع الصناعية، أنه يُسمح بالزيارة أو المرافقة مع المرضى، للأشخاص المحصنين وفق ما يظهره تطبيق "توكلنا".

وقال المركز الطبي عبر حسابه الرسمي في "تويتر": عزيزي المراجع، نظرًا للإجراءات الاحترازية والوقائية من مرض فيروس كورونا "كوفيد 19"؛ يُسمح بالزيارة والمرافقة مع المرضى لمن تظهر حالته "محصن" في تطبيق "توكلنا" فقط.

06 مايو 2021 - 24 رمضان 1442
09:35 PM

ملكية ينبع: الحالة "محصن" شرطٌ أساسيٌّ للزيارة أو المرافقة بالمركز الطبي

قالت: نظرًا للإجراءات الاحترازية والوقائية من مرض فيروس كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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أعلن المركز الطبي بينبع الصناعية، أنه يُسمح بالزيارة أو المرافقة مع المرضى، للأشخاص المحصنين وفق ما يظهره تطبيق "توكلنا".

وقال المركز الطبي عبر حسابه الرسمي في "تويتر": عزيزي المراجع، نظرًا للإجراءات الاحترازية والوقائية من مرض فيروس كورونا "كوفيد 19"؛ يُسمح بالزيارة والمرافقة مع المرضى لمن تظهر حالته "محصن" في تطبيق "توكلنا" فقط.

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