النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بحضور المسحل .. الأخضر يختتم استعداده لمواجهة فيتنام في افتتاح تصفيات كأس العالم

وسط حضور ومتابعة رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، اختتم المنتخب السعودي الأول، مساء اليوم الأربعاء تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب فيتنام مساء غدٍ الخميس على "ملعب مرسول بارك"، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

واجتمع المسحل بلاعبي "الأخضر" قبل بداية الحصة التدريبية أشاد في كلمته بالانضباط العالي الذي تمتع به اللاعبون طوال الفترة الماضية، وأشار المسحل إلى أهمية مباراة الغد وقوة المنتخب المنافس، ومؤكدًا في الوقت نفسه ثقة الجميع بهم ومتمنيًا لهم التوفيق وكسب نقاط المباراة كاملة.

ميدانيًا، أجرى "الأخضر" مساء اليوم حصة تدريبية على "ملعب مرسول بارك"، تحت إشراف المدير الفني "إيرفي رينارد". بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات بعدها أجريت مباريات صغيرة، لتختتم الحصة التدريبية بمناورة تكتيكية.

يُشار إلى أن المنتخب السعودي يأتي في المجموعة الثانية ضمن التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022، إلى جانب منتخبات اليابان، أستراليا، الصين، عمان، فيتنام.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
بحضور المسحل .. الأخضر يختتم استعداده لمواجهة فيتنام في افتتاح تصفيات كأس العالم
سبق

وسط حضور ومتابعة رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، اختتم المنتخب السعودي الأول، مساء اليوم الأربعاء تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب فيتنام مساء غدٍ الخميس على "ملعب مرسول بارك"، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

واجتمع المسحل بلاعبي "الأخضر" قبل بداية الحصة التدريبية أشاد في كلمته بالانضباط العالي الذي تمتع به اللاعبون طوال الفترة الماضية، وأشار المسحل إلى أهمية مباراة الغد وقوة المنتخب المنافس، ومؤكدًا في الوقت نفسه ثقة الجميع بهم ومتمنيًا لهم التوفيق وكسب نقاط المباراة كاملة.

ميدانيًا، أجرى "الأخضر" مساء اليوم حصة تدريبية على "ملعب مرسول بارك"، تحت إشراف المدير الفني "إيرفي رينارد". بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات بعدها أجريت مباريات صغيرة، لتختتم الحصة التدريبية بمناورة تكتيكية.

يُشار إلى أن المنتخب السعودي يأتي في المجموعة الثانية ضمن التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022، إلى جانب منتخبات اليابان، أستراليا، الصين، عمان، فيتنام.

01 سبتمبر 2021 - 24 محرّم 1443
10:59 PM
اخر تعديل
02 سبتمبر 2021 - 25 محرّم 1443
07:15 AM

بحضور المسحل .. الأخضر يختتم استعداده لمواجهة فيتنام في افتتاح تصفيات كأس العالم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,230

وسط حضور ومتابعة رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، اختتم المنتخب السعودي الأول، مساء اليوم الأربعاء تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب فيتنام مساء غدٍ الخميس على "ملعب مرسول بارك"، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

واجتمع المسحل بلاعبي "الأخضر" قبل بداية الحصة التدريبية أشاد في كلمته بالانضباط العالي الذي تمتع به اللاعبون طوال الفترة الماضية، وأشار المسحل إلى أهمية مباراة الغد وقوة المنتخب المنافس، ومؤكدًا في الوقت نفسه ثقة الجميع بهم ومتمنيًا لهم التوفيق وكسب نقاط المباراة كاملة.

ميدانيًا، أجرى "الأخضر" مساء اليوم حصة تدريبية على "ملعب مرسول بارك"، تحت إشراف المدير الفني "إيرفي رينارد". بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات بعدها أجريت مباريات صغيرة، لتختتم الحصة التدريبية بمناورة تكتيكية.

يُشار إلى أن المنتخب السعودي يأتي في المجموعة الثانية ضمن التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022، إلى جانب منتخبات اليابان، أستراليا، الصين، عمان، فيتنام.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,256
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,507
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,757
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,702

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة