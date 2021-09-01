بحضور المسحل .. الأخضر يختتم استعداده لمواجهة فيتنام في افتتاح تصفيات كأس العالم

وسط حضور ومتابعة رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، اختتم المنتخب السعودي الأول، مساء اليوم الأربعاء تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب فيتنام مساء غدٍ الخميس على "ملعب مرسول بارك"، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

واجتمع المسحل بلاعبي "الأخضر" قبل بداية الحصة التدريبية أشاد في كلمته بالانضباط العالي الذي تمتع به اللاعبون طوال الفترة الماضية، وأشار المسحل إلى أهمية مباراة الغد وقوة المنتخب المنافس، ومؤكدًا في الوقت نفسه ثقة الجميع بهم ومتمنيًا لهم التوفيق وكسب نقاط المباراة كاملة.

ميدانيًا، أجرى "الأخضر" مساء اليوم حصة تدريبية على "ملعب مرسول بارك"، تحت إشراف المدير الفني "إيرفي رينارد". بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات بعدها أجريت مباريات صغيرة، لتختتم الحصة التدريبية بمناورة تكتيكية.

يُشار إلى أن المنتخب السعودي يأتي في المجموعة الثانية ضمن التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022، إلى جانب منتخبات اليابان، أستراليا، الصين، عمان، فيتنام.