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تدشين حملة التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية في الجبيل

في إطار الجهود الوطنية لدعم وتطوير القطاع الصحي

دشن محافظ الجبيل عبد الله بن ناصر العسكر، اليوم، حملة التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية.

جاء ذلك بحضور رئيس تشغيل شبكة الجبيل الصحية الدكتور سعود المطرفي، في مقر المحافظة.

واطلع المحافظ على استعدادات شبكة الجبيل الصحية لتنفيذ الحملة على مستوى محافظة الجبيل، والمراكز التابعة لها، التي تأتي في إطار الجهود الوطنية العظيمة التي توليها الدولة -رعاها الله- لدعم وتطوير القطاع الصحي.

وأكد ما تحظى به محافظة الجبيل من تنمية صحية بدعم وتوجيه مستمر من أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز؛ ما يضمن توفير الرعاية الصحية الشاملة لجميع أفراد المجتمع.

وأشاد "العسكر" بجهود شبكة الجبيل الصحية في تعزيز صحة وسلامة المجتمع في محافظة الجبيل من خلال التوعية الصحية بفوائد التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية، وتقديم كل التسهيلات لضمان وصولها إلى جميع المستفيدين في المحافظة؛ حيث تستهدف الحملة كبار السن والأطفال والمصابين ببعض الأمراض المزمنة.

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تدشين حملة التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية في الجبيل
سبق

دشن محافظ الجبيل عبد الله بن ناصر العسكر، اليوم، حملة التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية.

جاء ذلك بحضور رئيس تشغيل شبكة الجبيل الصحية الدكتور سعود المطرفي، في مقر المحافظة.

واطلع المحافظ على استعدادات شبكة الجبيل الصحية لتنفيذ الحملة على مستوى محافظة الجبيل، والمراكز التابعة لها، التي تأتي في إطار الجهود الوطنية العظيمة التي توليها الدولة -رعاها الله- لدعم وتطوير القطاع الصحي.

وأكد ما تحظى به محافظة الجبيل من تنمية صحية بدعم وتوجيه مستمر من أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز؛ ما يضمن توفير الرعاية الصحية الشاملة لجميع أفراد المجتمع.

وأشاد "العسكر" بجهود شبكة الجبيل الصحية في تعزيز صحة وسلامة المجتمع في محافظة الجبيل من خلال التوعية الصحية بفوائد التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية، وتقديم كل التسهيلات لضمان وصولها إلى جميع المستفيدين في المحافظة؛ حيث تستهدف الحملة كبار السن والأطفال والمصابين ببعض الأمراض المزمنة.

16 نوفمبر 2021 - 11 ربيع الآخر 1443
06:36 PM

تدشين حملة التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية في الجبيل

في إطار الجهود الوطنية لدعم وتطوير القطاع الصحي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الجبيل
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دشن محافظ الجبيل عبد الله بن ناصر العسكر، اليوم، حملة التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية.

جاء ذلك بحضور رئيس تشغيل شبكة الجبيل الصحية الدكتور سعود المطرفي، في مقر المحافظة.

واطلع المحافظ على استعدادات شبكة الجبيل الصحية لتنفيذ الحملة على مستوى محافظة الجبيل، والمراكز التابعة لها، التي تأتي في إطار الجهود الوطنية العظيمة التي توليها الدولة -رعاها الله- لدعم وتطوير القطاع الصحي.

وأكد ما تحظى به محافظة الجبيل من تنمية صحية بدعم وتوجيه مستمر من أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز؛ ما يضمن توفير الرعاية الصحية الشاملة لجميع أفراد المجتمع.

وأشاد "العسكر" بجهود شبكة الجبيل الصحية في تعزيز صحة وسلامة المجتمع في محافظة الجبيل من خلال التوعية الصحية بفوائد التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية، وتقديم كل التسهيلات لضمان وصولها إلى جميع المستفيدين في المحافظة؛ حيث تستهدف الحملة كبار السن والأطفال والمصابين ببعض الأمراض المزمنة.

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