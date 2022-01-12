رئاسة الحرمين تكثّف أعمال التعقيم في المسجد الحرام ومرافقه

ضمن جهود الرئاسة الاحترازية والوقائية

تقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بتعقيم المسجد الحرام ومرافقه كافة على مدار الساعة، وذلك ضمن جهود الرئاسة الاحترازية والوقائية التي تهدف إلى أن تبقى بيئة الحرمين الشريفين آمنة وصحية.

وقال مساعد المدير العام للوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة بالمسجد الحرام حاتم بن عيسى اللحياني: إن الإدارة كثّفت الإجراءات الاحترازية والوقائية بهدف منع تفشي فيروس كورونا ومتحوراته وقامت بتفعيل وبتضافر الجهود بين كوادرها البشرية من موظفين وعاملين على تكثيف عمليات تعقيم المسجد الحرام وساحاته ومرافقه بأفضل وأجود المعقمات الصديقة للبيئة، كما يتم تعقيم عامة المكاتب الإدارية بالرئاسة العامة على مدار الساعة مستخدمين أكثر من (34 ألف لتر) يومياً من المعقمات، بهدف أن يكون البيت العتيق مكاناً معقماً.

وأضاف اللحياني أن تلك الإجراءات والتدابير تأتي في ظل مضاعفة الجهود والتنسيق التام بين الرئاسة والقطاعات الحكومية كافة المرتبطة بخدمة بيت الله الحرام وضيوفه، وتم تسخير الإمكانات كافة لخدمتهم. ‏

واختتم اللحياني، حديثه، بأن هذه الخدمات والجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة مستمرة من قِبل وكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية، ووكيل الرئيس العام بالمسجد الحرام للشؤون التنفيذية والتطويرية محمد بن مصلح الجابري.