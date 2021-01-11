النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الوزير الأسبق "أبا الخيل" في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله تعالى الوزير الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله أبا الخيل عن عمر يناهز 97 عامًا. وهو أحد رجالات الوطن، وسواعد البناء في المراحل الأولى في تاريخ السعودية؛ إذ أسهم بشكل فعّال في تأسيس البنية التحتية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بوصفه ثالث وزير يديرها.

وُلد الراحل في عنيزة عام 1925، وتعلم بداية حياته فيها. ولطبيعة تلك الحقبة الزمنية تنقل بين عواصم عربية؛ يطلب العلم، ثم عاد متسلحًا بأعلى المؤهلات التي رشحته لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية قبل تعديل هيكلها واسمها؛ فتسلم حقيبتها بين 1962 ـ 1975، فسميت الفترة الذهبية لما شهدته من تطورات كبيرة.

وقبلها عمل بوزارة الخارجية، ثم ملحقًا سياسيًّا في القاهرة وبيروت. وبعد مغادرة وزارة العمل عُيّن سفيرًا بالقاهرة. وعند تأسيس مجلس الشورى رُشّح في أول دورة له مقدمًا عصارة تجارب اكتسبها خلال مسيرة طويلة من العمل الحكومي في الدبلوماسية وقطاع الشؤون الاجتماعية.

"سبق" تتقدم بالعزاء لأسرة الفقيد وإخوانه وأخواته وأبنائه وبناته، وحرمه السيدة "مها جدعان المهيد"، وصهره وزير التجارة ووزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
الوزير الأسبق "أبا الخيل" في ذمة الله
سبق

انتقل إلى رحمة الله تعالى الوزير الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله أبا الخيل عن عمر يناهز 97 عامًا. وهو أحد رجالات الوطن، وسواعد البناء في المراحل الأولى في تاريخ السعودية؛ إذ أسهم بشكل فعّال في تأسيس البنية التحتية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بوصفه ثالث وزير يديرها.

وُلد الراحل في عنيزة عام 1925، وتعلم بداية حياته فيها. ولطبيعة تلك الحقبة الزمنية تنقل بين عواصم عربية؛ يطلب العلم، ثم عاد متسلحًا بأعلى المؤهلات التي رشحته لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية قبل تعديل هيكلها واسمها؛ فتسلم حقيبتها بين 1962 ـ 1975، فسميت الفترة الذهبية لما شهدته من تطورات كبيرة.

وقبلها عمل بوزارة الخارجية، ثم ملحقًا سياسيًّا في القاهرة وبيروت. وبعد مغادرة وزارة العمل عُيّن سفيرًا بالقاهرة. وعند تأسيس مجلس الشورى رُشّح في أول دورة له مقدمًا عصارة تجارب اكتسبها خلال مسيرة طويلة من العمل الحكومي في الدبلوماسية وقطاع الشؤون الاجتماعية.

"سبق" تتقدم بالعزاء لأسرة الفقيد وإخوانه وأخواته وأبنائه وبناته، وحرمه السيدة "مها جدعان المهيد"، وصهره وزير التجارة ووزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي.

11 يناير 2021 - 27 جمادى الأول 1442
10:48 PM

الوزير الأسبق "أبا الخيل" في ذمة الله

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,548

انتقل إلى رحمة الله تعالى الوزير الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله أبا الخيل عن عمر يناهز 97 عامًا. وهو أحد رجالات الوطن، وسواعد البناء في المراحل الأولى في تاريخ السعودية؛ إذ أسهم بشكل فعّال في تأسيس البنية التحتية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بوصفه ثالث وزير يديرها.

وُلد الراحل في عنيزة عام 1925، وتعلم بداية حياته فيها. ولطبيعة تلك الحقبة الزمنية تنقل بين عواصم عربية؛ يطلب العلم، ثم عاد متسلحًا بأعلى المؤهلات التي رشحته لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية قبل تعديل هيكلها واسمها؛ فتسلم حقيبتها بين 1962 ـ 1975، فسميت الفترة الذهبية لما شهدته من تطورات كبيرة.

وقبلها عمل بوزارة الخارجية، ثم ملحقًا سياسيًّا في القاهرة وبيروت. وبعد مغادرة وزارة العمل عُيّن سفيرًا بالقاهرة. وعند تأسيس مجلس الشورى رُشّح في أول دورة له مقدمًا عصارة تجارب اكتسبها خلال مسيرة طويلة من العمل الحكومي في الدبلوماسية وقطاع الشؤون الاجتماعية.

"سبق" تتقدم بالعزاء لأسرة الفقيد وإخوانه وأخواته وأبنائه وبناته، وحرمه السيدة "مها جدعان المهيد"، وصهره وزير التجارة ووزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,297
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,001
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,650
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,735

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

نيترون الطاقة النظيفة

نيترون الطاقة النظيفة

عبدالمحسن الحارثي
استثمار مواقع المدارس

استثمار مواقع المدارس

عبدالرحمن المرشد
"خلي الحضانة لأبوها"..!

"خلي الحضانة لأبوها"..!

أحمد عجب
السعودية وحصاد 2020م

السعودية وحصاد 2020م

غسان محمد عسيلان
الحكمة قرار

الحكمة قرار

مها الجبر
قمة التوافق تعيد ترتيب البيت الخليجي

قمة التوافق تعيد ترتيب البيت الخليجي

علي آل شرمة
الإجازة ودوائر الحياة

الإجازة ودوائر الحياة

حسن آل عمير
نوَّرت المملكة يا قطر

نوَّرت المملكة يا قطر

عبدالسلام المشيطي
قمة التحديات والحزم والعزم

قمة التحديات والحزم والعزم

حواء القرني
على رِسْلك أيها القائد..!

على رِسْلك أيها القائد..!

ساير المنيعي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة