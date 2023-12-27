النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شرطة الرياض تطيح بمواطن ومقيم ومقيمة بحوزتهم 73 كلجم من نبات القات المخدِّر داخل مركبة

اتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وأُحيلوا لجهة الاختصاص

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن القوة الخاصة لأمن الطرق بالمنطقة، ألقت القبض على ثلاثة أشخاص؛ مواطن ومقيم ومقيمة من الجنسية اليمنية بحوزتهم (73) كيلو جرامًا من نبات القات المخدِّر داخل مركبة، وأشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى تورّط المقيم في قضية جنائية بمحافظة جدة.

وأضاف أنه جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

شرطة الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شرطة الرياض تطيح بمواطن ومقيم ومقيمة بحوزتهم 73 كلجم من نبات القات المخدِّر داخل مركبة
سبق

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن القوة الخاصة لأمن الطرق بالمنطقة، ألقت القبض على ثلاثة أشخاص؛ مواطن ومقيم ومقيمة من الجنسية اليمنية بحوزتهم (73) كيلو جرامًا من نبات القات المخدِّر داخل مركبة، وأشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى تورّط المقيم في قضية جنائية بمحافظة جدة.

وأضاف أنه جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

26 ديسمبر 2021 - 22 جمادى الأول 1443
11:01 PM
اخر تعديل
27 ديسمبر 2021 - 23 جمادى الأول 1443
02:21 AM

شرطة الرياض تطيح بمواطن ومقيم ومقيمة بحوزتهم 73 كلجم من نبات القات المخدِّر داخل مركبة

اتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وأُحيلوا لجهة الاختصاص

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
2,024

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن القوة الخاصة لأمن الطرق بالمنطقة، ألقت القبض على ثلاثة أشخاص؛ مواطن ومقيم ومقيمة من الجنسية اليمنية بحوزتهم (73) كيلو جرامًا من نبات القات المخدِّر داخل مركبة، وأشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى تورّط المقيم في قضية جنائية بمحافظة جدة.

وأضاف أنه جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,917
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,001
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,586
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,509

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

عبدالمحسن الحارثي
قالت لي..!!

قالت لي..!!

ساير المنيعي
مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

عبدالرحمن المرشد
جيل الروابط الإلكترونية

جيل الروابط الإلكترونية

محمد الصيعري
الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

صالح مطر الغامدي
ثقافة الفرح

ثقافة الفرح

حسن آل عمير
حنا بدو

حنا بدو

حمد خالد العرق
رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

ماجد آل حسنه
كيف حال مشاعرك؟

كيف حال مشاعرك؟

مها عبدالله الحقباني
إمبراطورية السلام العالمي

إمبراطورية السلام العالمي

عبدالمحسن الحارثي
الإعلام الصحي والمتحور الجديد "أوميكرون".. تحدٍّ جديد

الإعلام الصحي والمتحور الجديد "أوميكرون".. تحدٍّ جديد

عبدالعزيز الفريان
لغة الإشارة بين سائقي السيارة؟!!

لغة الإشارة بين سائقي السيارة؟!!

خالد الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة