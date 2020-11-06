إسبانيا تسجل 21908 إصابة و 368 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت إسبانيا اليوم 368 حالة وفاة بمرض كوفيد 19 ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 38486 وفاة.
وأفادت وزارة الصحة الإسبانية بأنها سجلت 21908 حالة إصابة بالمرض ليصل الإجمالي إلى مليون و306 آلاف و316 حالة.
سجلت إسبانيا اليوم 368 حالة وفاة بمرض كوفيد 19 ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 38486 وفاة.
وأفادت وزارة الصحة الإسبانية بأنها سجلت 21908 حالة إصابة بالمرض ليصل الإجمالي إلى مليون و306 آلاف و316 حالة.فيروس كورونا الجديد إسبانيا
سجلت إسبانيا اليوم 368 حالة وفاة بمرض كوفيد 19 ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 38486 وفاة.
وأفادت وزارة الصحة الإسبانية بأنها سجلت 21908 حالة إصابة بالمرض ليصل الإجمالي إلى مليون و306 آلاف و316 حالة.
سجلت إسبانيا اليوم 368 حالة وفاة بمرض كوفيد 19 ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 38486 وفاة.
وأفادت وزارة الصحة الإسبانية بأنها سجلت 21908 حالة إصابة بالمرض ليصل الإجمالي إلى مليون و306 آلاف و316 حالة.