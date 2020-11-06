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إسبانيا تسجل 21908 إصابة و 368 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

إجمالي الإصابات بلغ مليونًا و306 آلاف و316 والوفيات 38486 شخصًا

سجلت إسبانيا اليوم 368 حالة وفاة بمرض كوفيد 19 ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 38486 وفاة.

وأفادت وزارة الصحة الإسبانية بأنها سجلت 21908 حالة إصابة بالمرض ليصل الإجمالي إلى مليون و306 آلاف و316 حالة.

فيروس كورونا الجديد إسبانيا

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إسبانيا تسجل 21908 إصابة و 368 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة
سبق

سجلت إسبانيا اليوم 368 حالة وفاة بمرض كوفيد 19 ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 38486 وفاة.

وأفادت وزارة الصحة الإسبانية بأنها سجلت 21908 حالة إصابة بالمرض ليصل الإجمالي إلى مليون و306 آلاف و316 حالة.

06 نوفمبر 2020 - 20 ربيع الأول 1442
01:59 AM

إسبانيا تسجل 21908 إصابة و 368 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

إجمالي الإصابات بلغ مليونًا و306 آلاف و316 والوفيات 38486 شخصًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مدريد
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سجلت إسبانيا اليوم 368 حالة وفاة بمرض كوفيد 19 ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 38486 وفاة.

وأفادت وزارة الصحة الإسبانية بأنها سجلت 21908 حالة إصابة بالمرض ليصل الإجمالي إلى مليون و306 آلاف و316 حالة.

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