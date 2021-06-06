"صحة مكة" تنفذ حملة توعوية في سوق شعبي بـ"أولوية التطعيم" لكبار السن

متاحة للفئة من 60 عاماً وأكثر

نفذت "الصحة" في مكة حملة توعوية بخدمة "أولوية" التطعيم لكبار السن فوق 60 سنة، والتي تسمح لهم بالتوجه لأقرب مراكز لقاحات بدون موعد مسبق، وذلك في أحد الأسواق الشعبية.

وأوضحت "الصحة" أن الجرعة الثانية من لقاح كورونا متاحة لفئة كبار السن من 60 عاماً وأكثر عبر كافة مراكز اللقاح في مختلف مناطق المملكة.



وبلغ إجمالي عدد جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد المعطاة في السعودية أكثر من 14.7 مليون جرعة.



