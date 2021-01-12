"ترامب": محاولة عزلي تشكل خطراً على أمريكا

شدد على أنه لا يريد عنفاً

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم (الثلاثاء)، أن محاولة الديمقراطيين لمساءلته بتهمة التحريص على العنف تشكل خطراً على الولايات المتحدة.

وذكر "ترامب" خلال تصريحات موجزة للصحفيين أثناء مغادرته البيت الأبيض للسفر إلى تكساس، أن إجراءات مساءلته ستسبب غضباً هائلاً في الولايات المتحدة، مشدداً على أنه لا يريد العنف، وفقاً لـ"رويترز".

وقال الرئيس الأمريكي: "ما تقوم به نانسي بيلوسي في مجلس النواب غير مقبول".

ويسعى الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي للتصويت هذا الأسبوع على تشريع لمساءلة "ترامب" تمهيداً لعزله حتى قبل أيام قليلة من انتهاء فترة ولايته.