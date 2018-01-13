"التجارة" تشهر بمنشأة للملابس الجاهزة خالفت شروط إجراء العروض والتخفيضات

شهرت وزارة التجارة والاستثمار بشركة تختص في تجارة الملابس الجاهزة بمدينة حائل وممثل الشركة لمخالفتهما نظام مكافحة الغش التجاري وعدم الالتزام بشروط وضوابط تراخيص التخفيضات.

ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بحائل متضمناً فرض غرامة مالية على المخالفين ونشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقة المنشأة.

وكانت وزارة التجارة والاستثمار قد باشرت بلاغاً من مستهلك على أحد المحال التابعة للشركة بمدينة حائل وبمباشرة البلاغ تبين عدم وجود ترخيص تخفيضات وعدم وجود بطاقة مقارنة السعر قبل وبعد التخفيض وعدم وجود قائمة بالأسعار السابقة للسلع قبل التخفيض، وبناء عليه تم ضبط المخالفة والإحالة إلى الجهات القضائية لتطبيق العقوبات النظامية وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري.

تجدر الإشارة إلى أن الوزارة وفرت خدمة إصدار تراخيص التخفيضات للمنشآت التجارية إلكترونياً، وذلك في إطار حرصها واهتمامها للتحقق من صحة التخفيضات وضمان عدم وجود أي تلاعب أو تضليل للمستهلكين والقضاء على كافة العروض الوهمية.

وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات على الرقم (1900)، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت .