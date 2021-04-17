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وفيات كورونا حول العالم تتجاوز الـ 3 ملايين

وقت تحصد بعض الدول ثمار حملات التلقيح

سُجّل رسمياً أكثر من ثلاثة ملايين وفاة من جرّاء فيروس كورونا في العالم منذ ظهوره في الصين في ديسمبر 2019، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس؛ استناداً إلى بيانات السلطات الصحية الوطنية السبت.

وبعد تباطؤ طفيف في مارس عاود عدد الوفيات اليومي الارتفاع من جديد في العالم، مع تسجيل معدل يفوق 12 ألف وفاة في اليوم للأسبوع الماضي.


وفي وقت تحصد بعض الدول ثمار حملات التلقيح الكثيفة، تواجه دول أخرى مثل الهند ارتفاعاً حاداً جديداً لأعداد الإصابات.

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وفيات كورونا حول العالم تتجاوز الـ 3 ملايين
سبق

سُجّل رسمياً أكثر من ثلاثة ملايين وفاة من جرّاء فيروس كورونا في العالم منذ ظهوره في الصين في ديسمبر 2019، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس؛ استناداً إلى بيانات السلطات الصحية الوطنية السبت.

وبعد تباطؤ طفيف في مارس عاود عدد الوفيات اليومي الارتفاع من جديد في العالم، مع تسجيل معدل يفوق 12 ألف وفاة في اليوم للأسبوع الماضي.


وفي وقت تحصد بعض الدول ثمار حملات التلقيح الكثيفة، تواجه دول أخرى مثل الهند ارتفاعاً حاداً جديداً لأعداد الإصابات.

17 إبريل 2021 - 5 رمضان 1442
12:47 PM

وفيات كورونا حول العالم تتجاوز الـ 3 ملايين

وقت تحصد بعض الدول ثمار حملات التلقيح

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سُجّل رسمياً أكثر من ثلاثة ملايين وفاة من جرّاء فيروس كورونا في العالم منذ ظهوره في الصين في ديسمبر 2019، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس؛ استناداً إلى بيانات السلطات الصحية الوطنية السبت.

وبعد تباطؤ طفيف في مارس عاود عدد الوفيات اليومي الارتفاع من جديد في العالم، مع تسجيل معدل يفوق 12 ألف وفاة في اليوم للأسبوع الماضي.


وفي وقت تحصد بعض الدول ثمار حملات التلقيح الكثيفة، تواجه دول أخرى مثل الهند ارتفاعاً حاداً جديداً لأعداد الإصابات.

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