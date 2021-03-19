إصابات كورونا عربيًّا: الأردن 7354 ولبنان 3588 والكويت 1519 والمغرب 444 والجزائر 128

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 7354 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 521461 إصابة.



وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 420452 حالة شفاء بعد تسجيل 3481 حالة إضافية، كما سجّلت 74 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 5701 حالة.



فيما سجلت لبنان 3588 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 434322.



وذكرت وزارة الصحة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 340399، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 5664 حالة بعد تسجيل 55 حالة وفاة.



من جانبها، سجّلت الكويت 1519 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" في الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 216586، في حين تم تسجيل ثماني حالات وفاة؛ ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الآن 1210.



وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، الدكتور عبدالله السند في بيان، أن عدد مَن يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 225 حالة؛ ليصبح المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض؛ وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة، 14554 حالة.



وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 1273 إصابة في الساعات الـ24 الماضية؛ ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 200822 حالة.



إلى هذا، سجّلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 444 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 491019.



وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم في بيان إلى أنها سجلت 7 وفيات جديدة بالفيروس؛ ليصل مجموع الوفيات إلى 8755، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 478386.



وسجلت الجزائر 128 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.



وأفادت وزارة الصحة الجزائرية في بيان لها، أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 115970 ،فيما بلغ إجمالي الوفيات إلى 3053.