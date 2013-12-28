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الهلال: غياب الكوري " هيون" عن لقاء الشباب.. وسالم في العيادة

تأكد غياب مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المحترف الكوري الجنوبي هيون سو، عن مواجهة الشباب في الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد تعرض اللاعب لإصابة في مفصل القدم أمام الاتحاد - دورياً -.

وتواجد اللاعب سالم الدوسري، اليوم الاثنين، في العيادة نظير تعرضه لكدمة في القدم. كما أدى متعب المفرج وفواز الطريس ثنائي الفريق مراناً لياقياً بالجري وأداء تدريبات متنوعة بالكرة ضمن برنامجهما التأهيلي.
ميدانياً، عاد لاعبو الفريق إلى التدريبات بقيادة الروماني رازفان، واشتمل المران تدريبات استرجاعية للاعبين الذين شاركوا في مواجهة الاتحاد، وتطبيقات فنية وتكتيكية لبقية اللاعبين، قبل أن يختتم المران بمناورة على جزء من مساحة الملعب.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الهلال: غياب الكوري " هيون" عن لقاء الشباب.. وسالم في العيادة
سبق

تأكد غياب مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المحترف الكوري الجنوبي هيون سو، عن مواجهة الشباب في الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد تعرض اللاعب لإصابة في مفصل القدم أمام الاتحاد - دورياً -.

وتواجد اللاعب سالم الدوسري، اليوم الاثنين، في العيادة نظير تعرضه لكدمة في القدم. كما أدى متعب المفرج وفواز الطريس ثنائي الفريق مراناً لياقياً بالجري وأداء تدريبات متنوعة بالكرة ضمن برنامجهما التأهيلي.
ميدانياً، عاد لاعبو الفريق إلى التدريبات بقيادة الروماني رازفان، واشتمل المران تدريبات استرجاعية للاعبين الذين شاركوا في مواجهة الاتحاد، وتطبيقات فنية وتكتيكية لبقية اللاعبين، قبل أن يختتم المران بمناورة على جزء من مساحة الملعب.

28 ديسمبر 2020 - 13 جمادى الأول 1442
09:18 PM

الهلال: غياب الكوري " هيون" عن لقاء الشباب.. وسالم في العيادة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تأكد غياب مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المحترف الكوري الجنوبي هيون سو، عن مواجهة الشباب في الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد تعرض اللاعب لإصابة في مفصل القدم أمام الاتحاد - دورياً -.

وتواجد اللاعب سالم الدوسري، اليوم الاثنين، في العيادة نظير تعرضه لكدمة في القدم. كما أدى متعب المفرج وفواز الطريس ثنائي الفريق مراناً لياقياً بالجري وأداء تدريبات متنوعة بالكرة ضمن برنامجهما التأهيلي.
ميدانياً، عاد لاعبو الفريق إلى التدريبات بقيادة الروماني رازفان، واشتمل المران تدريبات استرجاعية للاعبين الذين شاركوا في مواجهة الاتحاد، وتطبيقات فنية وتكتيكية لبقية اللاعبين، قبل أن يختتم المران بمناورة على جزء من مساحة الملعب.

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