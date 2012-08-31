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اتفاقية بين "هدف" وهيئة الإذاعة والتلفزيون

للتعاون في مجالات تطوير القيادات الوطنية

أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" وهيئة الإذاعة والتلفزيون، اتفاقية تعاون، بحضور المدير العام للصندوق تركي بن عبدالله الجعويني.

ووقع الاتفاقية كل من المدير التنفيذي للأعمال في الصندوق فراس بن عبدالعزيز أبا الخيل، والمدير العام لقناة "الإخبارية" فارس بن حزام.

وسيقدم الصندوق وفقا للاتفاقية برامج تأهيلية وتدريبية متخصصة في المجالات القيادية لمنسوبي ومنسوبات الهيئة.

صندوق تنمية الموارد البشرية هدف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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اتفاقية بين "هدف" وهيئة الإذاعة والتلفزيون
سبق

أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" وهيئة الإذاعة والتلفزيون، اتفاقية تعاون، بحضور المدير العام للصندوق تركي بن عبدالله الجعويني.

ووقع الاتفاقية كل من المدير التنفيذي للأعمال في الصندوق فراس بن عبدالعزيز أبا الخيل، والمدير العام لقناة "الإخبارية" فارس بن حزام.

وسيقدم الصندوق وفقا للاتفاقية برامج تأهيلية وتدريبية متخصصة في المجالات القيادية لمنسوبي ومنسوبات الهيئة.

31 أغسطس 2020 - 12 محرّم 1442
04:00 PM

اتفاقية بين "هدف" وهيئة الإذاعة والتلفزيون

للتعاون في مجالات تطوير القيادات الوطنية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" وهيئة الإذاعة والتلفزيون، اتفاقية تعاون، بحضور المدير العام للصندوق تركي بن عبدالله الجعويني.

ووقع الاتفاقية كل من المدير التنفيذي للأعمال في الصندوق فراس بن عبدالعزيز أبا الخيل، والمدير العام لقناة "الإخبارية" فارس بن حزام.

وسيقدم الصندوق وفقا للاتفاقية برامج تأهيلية وتدريبية متخصصة في المجالات القيادية لمنسوبي ومنسوبات الهيئة.

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