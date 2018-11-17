الحوثي يحتضر.. الانشقاقات في صفوف المليشيات تحرق 4 كروت مهمة

الأوضاع الحالية على الأرض تكتب خاتمة التدخلات الإيرانية السافرة في اليمن

في أقل من شهرين صُعقت مليشيات الحوثي، وحدثت انشقاقات كبيرة لشخصيات كانت تراهن عليها من ضمن الكروت التي تعتمد عليها في كسب المجموعات المخدوعة، أو تلك التي تؤيد جرائم المليشيات، أو على المستوى القبلي؛ لما لبعضهم من تأثير واستمالة؛ وهو ما يحكي عن حال مليشيات الحوثي، وقُرب نهايتها الحتمية تحت وطأة القوة الضاربة المجتمعة على منافذ مناطق سيطرتها التي باتت محدودة جدًّا.

الأوضاع الحالية على الأرض اليمنية تكتب خاتمة التدخلات الإيرانية السافرة في اليمن عن طريق ذراعها (مليشيا الحوثي الإرهابية)؛ فبمجرد استكمال تحرير مسافة كيلومترين و٨٠٠ متر، تفصل بين القوات الشرعية وميناء الحديدة، سيُغلق باب كبير لتزويد مليشيات الحوثي بالسلاح الإيراني؛ وهو الأمر الذي يزيد مواجعها على مواجع الانشقاقات التي تتوالى من صفوفها.

ففي آخر شهرين فقط انشق أحد المؤثرين، ويدعى عادل الكميم، وهو عضو في حزب المؤتمر الشعبي العام، وكان ذلك بتاريخ 3/ 10/ 2018. وفي 14/ 10/ 2018 انشق وزير التدريب الفني والتعليم المهني بحكومة الحوثي محسن النقيب، ثم انشق وزير الإعلام الحوثي عبد السلام جابر بتاريخ 11/ 11/ 2018، وأخيرًا انشق عبد الله الحامدي نائب وزير التعليم في حكومة الحوثي في تاريخ 21/ 11/ 2018، إضافة إلى استقالة مسؤولون كُثر من الحكومة المزعومة لمليشيات الحوثي.

ليست هذه هي الانشقاقات الأولى أو الوحيدة، بل سبقتها الكثير من الانشقاقات غير أنها لم تجتمع في فترة قصيرة كهذه، وبصفات قيادية في المليشيات الحوثية؛ لتأتي هذه الانشقاقات تأكيدًا لمرحلة الرمق الأخير الذي تعيشه مليشيات الحوثي.

ويُتوقع أن هذه الانشقاقات تشكِّل هزيمة معنوية كبيرة للحوثيين.. وأن الشعب اليمني الذي يعاني الظلم والتقييد والبطش في صنعاء سيثور في وجه المليشيا الكهنوتية الإرهابية.