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الطائف.. تدشين ملتقى المشرفين التربويين المقيمين "4" افتراضيًا

بهدف تطوير وتجويد التعلم والعملية التعليمية وتحسين مخرجاته

افتتح المدير العام للتعليم في محافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي عبر القاعة الافتراضية زووم ملتقى المشرفين

التربويين المقيمين الرابع، والذي يشرف عليه مكتب التعليم الأهلي وتنظمه مدارس صفوة الطليعة الأهلية، بحضور مساعدي المدير

العام ومدير مكتب التعليم الأهلي وعدد من القيادات التربوية.

وأكد "اللهيبي" على أهمية الملتقى ومخرجاته لتطوير وتجويد التعلم والعملية التعليمية وتحسين مخرجاته، متمنياً أن يخرج الملتقى

بمقترحات وتوصيات تؤدي لتطوير وتجويد الرسالة التعليمية وتحسين مخرجات التعليم الأهلي خاصة.

وشهد الملتقى الذي تستمر فعالياته لمدة يومين العديد من أوراق العمل كانت بدايتها بورقة عمل بعنوان "العوامل المؤثرة في تحسين نواتج التعلم في بيئة التعلم عن بعد للدكتور جار الله الغامدي مالك مدارس صفوة الطليعة الأهلية وتخللها حلقة النقاش مع الحضور، ثم جاءت فعاليات الجلسة الثانية قدمها منصور العتيبي رئيس قسم العلوم في تعليم الطائف بعنوان التكامل بين المشرف الزائر والمشرف المقيم.

وكانت فعاليات الجلسة الثالثة بورقة عمل بعنوان "كيف تقدم درساً افتراضيًا ناجحًا" قدمها المعلم طارق يسن مدير وحدة الإشراف بمدارس صفوة الطليعة.

وتستكمل فعاليات الملتقى ليوم غدٍ الأربعاء بطرح العديد من أوراق العمل والنقاش حول تطوير العمل بالتعليم الأهلي وكيفية تجويده وتحسينه.

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الطائف.. تدشين ملتقى المشرفين التربويين المقيمين "4" افتراضيًا
سبق

افتتح المدير العام للتعليم في محافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي عبر القاعة الافتراضية زووم ملتقى المشرفين

التربويين المقيمين الرابع، والذي يشرف عليه مكتب التعليم الأهلي وتنظمه مدارس صفوة الطليعة الأهلية، بحضور مساعدي المدير

العام ومدير مكتب التعليم الأهلي وعدد من القيادات التربوية.

وأكد "اللهيبي" على أهمية الملتقى ومخرجاته لتطوير وتجويد التعلم والعملية التعليمية وتحسين مخرجاته، متمنياً أن يخرج الملتقى

بمقترحات وتوصيات تؤدي لتطوير وتجويد الرسالة التعليمية وتحسين مخرجات التعليم الأهلي خاصة.

وشهد الملتقى الذي تستمر فعالياته لمدة يومين العديد من أوراق العمل كانت بدايتها بورقة عمل بعنوان "العوامل المؤثرة في تحسين نواتج التعلم في بيئة التعلم عن بعد للدكتور جار الله الغامدي مالك مدارس صفوة الطليعة الأهلية وتخللها حلقة النقاش مع الحضور، ثم جاءت فعاليات الجلسة الثانية قدمها منصور العتيبي رئيس قسم العلوم في تعليم الطائف بعنوان التكامل بين المشرف الزائر والمشرف المقيم.

وكانت فعاليات الجلسة الثالثة بورقة عمل بعنوان "كيف تقدم درساً افتراضيًا ناجحًا" قدمها المعلم طارق يسن مدير وحدة الإشراف بمدارس صفوة الطليعة.

وتستكمل فعاليات الملتقى ليوم غدٍ الأربعاء بطرح العديد من أوراق العمل والنقاش حول تطوير العمل بالتعليم الأهلي وكيفية تجويده وتحسينه.

23 مارس 2021 - 10 شعبان 1442
04:05 PM

الطائف.. تدشين ملتقى المشرفين التربويين المقيمين "4" افتراضيًا

بهدف تطوير وتجويد التعلم والعملية التعليمية وتحسين مخرجاته

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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افتتح المدير العام للتعليم في محافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي عبر القاعة الافتراضية زووم ملتقى المشرفين

التربويين المقيمين الرابع، والذي يشرف عليه مكتب التعليم الأهلي وتنظمه مدارس صفوة الطليعة الأهلية، بحضور مساعدي المدير

العام ومدير مكتب التعليم الأهلي وعدد من القيادات التربوية.

وأكد "اللهيبي" على أهمية الملتقى ومخرجاته لتطوير وتجويد التعلم والعملية التعليمية وتحسين مخرجاته، متمنياً أن يخرج الملتقى

بمقترحات وتوصيات تؤدي لتطوير وتجويد الرسالة التعليمية وتحسين مخرجات التعليم الأهلي خاصة.

وشهد الملتقى الذي تستمر فعالياته لمدة يومين العديد من أوراق العمل كانت بدايتها بورقة عمل بعنوان "العوامل المؤثرة في تحسين نواتج التعلم في بيئة التعلم عن بعد للدكتور جار الله الغامدي مالك مدارس صفوة الطليعة الأهلية وتخللها حلقة النقاش مع الحضور، ثم جاءت فعاليات الجلسة الثانية قدمها منصور العتيبي رئيس قسم العلوم في تعليم الطائف بعنوان التكامل بين المشرف الزائر والمشرف المقيم.

وكانت فعاليات الجلسة الثالثة بورقة عمل بعنوان "كيف تقدم درساً افتراضيًا ناجحًا" قدمها المعلم طارق يسن مدير وحدة الإشراف بمدارس صفوة الطليعة.

وتستكمل فعاليات الملتقى ليوم غدٍ الأربعاء بطرح العديد من أوراق العمل والنقاش حول تطوير العمل بالتعليم الأهلي وكيفية تجويده وتحسينه.

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