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مصر.. إعلان حالة الطوارئ في جميع البلاد لـ3 أشهر

اعتباراً من الساعة الواحدة صباح يوم غد الأحد

أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسى القرار رقم 555 لسنة 2019 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق 27 أكتوبر الجارى.
وذكرت صحيفة "اليوم السابع" أن القرار نُشر في الجريدة الرسمية، وفقاً للدستور، وبعد أخذ رأي مجلس الوزراء.

مصر إعلان حالة الطوارئ الرئيس المصري

الرئيسية/ أخبار العالم

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مصر.. إعلان حالة الطوارئ في جميع البلاد لـ3 أشهر
سبق

أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسى القرار رقم 555 لسنة 2019 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق 27 أكتوبر الجارى.
وذكرت صحيفة "اليوم السابع" أن القرار نُشر في الجريدة الرسمية، وفقاً للدستور، وبعد أخذ رأي مجلس الوزراء.

26 أكتوبر 2019 - 27 صفر 1441
03:51 PM

مصر.. إعلان حالة الطوارئ في جميع البلاد لـ3 أشهر

اعتباراً من الساعة الواحدة صباح يوم غد الأحد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
14
20,505

أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسى القرار رقم 555 لسنة 2019 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق 27 أكتوبر الجارى.
وذكرت صحيفة "اليوم السابع" أن القرار نُشر في الجريدة الرسمية، وفقاً للدستور، وبعد أخذ رأي مجلس الوزراء.

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بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
10,105
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,630
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,096
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,238

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