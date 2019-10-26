أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسى القرار رقم 555 لسنة 2019 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق 27 أكتوبر الجارى. وذكرت صحيفة "اليوم السابع" أن القرار نُشر في الجريدة الرسمية، وفقاً للدستور، وبعد أخذ رأي مجلس الوزراء.

مصر.. إعلان حالة الطوارئ في جميع البلاد لـ3 أشهر صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-10-26 أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسى القرار رقم 555 لسنة 2019 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق 27 أكتوبر الجارى.

وذكرت صحيفة "اليوم السابع" أن القرار نُشر في الجريدة الرسمية، وفقاً للدستور، وبعد أخذ رأي مجلس الوزراء.

26 أكتوبر 2019 - 27 صفر 1441 03:51 PM

مصر.. إعلان حالة الطوارئ في جميع البلاد لـ3 أشهر اعتباراً من الساعة الواحدة صباح يوم غد الأحد





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أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسى القرار رقم 555 لسنة 2019 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق 27 أكتوبر الجارى.

وذكرت صحيفة "اليوم السابع" أن القرار نُشر في الجريدة الرسمية، وفقاً للدستور، وبعد أخذ رأي مجلس الوزراء.