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ولي العهد يبحث مع رئيس العراق تطوير العلاقات الثنائية

خلال استقباله له اليوم في الرياض

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في الرياض، اليوم، رئيس جمهورية العراق برهم صالح.

وشهد اللقاء استعراض أوجه العلاقات بين البلدين الشقيقين وفرص تطويرها، بالإضافة إلى بحث تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها.

وحضر اللقاء الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، وزير الخارجية عادل الجبير، رئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان، المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب وزير الدفاع فهد العيسى، المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء ياسر الرميان، وزير الدولة لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان، والوفد الرسمي للرئيس العراقي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ولي العهد يبحث مع رئيس العراق تطوير العلاقات الثنائية
سبق

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في الرياض، اليوم، رئيس جمهورية العراق برهم صالح.

وشهد اللقاء استعراض أوجه العلاقات بين البلدين الشقيقين وفرص تطويرها، بالإضافة إلى بحث تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها.

وحضر اللقاء الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، وزير الخارجية عادل الجبير، رئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان، المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب وزير الدفاع فهد العيسى، المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء ياسر الرميان، وزير الدولة لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان، والوفد الرسمي للرئيس العراقي.

19 نوفمبر 2018 - 11 ربيع الأول 1440
05:58 PM
اخر تعديل
19 نوفمبر 2018 - 11 ربيع الأول 1440
06:25 PM

ولي العهد يبحث مع رئيس العراق تطوير العلاقات الثنائية

خلال استقباله له اليوم في الرياض

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
1,578

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في الرياض، اليوم، رئيس جمهورية العراق برهم صالح.

وشهد اللقاء استعراض أوجه العلاقات بين البلدين الشقيقين وفرص تطويرها، بالإضافة إلى بحث تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها.

وحضر اللقاء الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، وزير الخارجية عادل الجبير، رئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان، المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب وزير الدفاع فهد العيسى، المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء ياسر الرميان، وزير الدولة لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان، والوفد الرسمي للرئيس العراقي.

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