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86 ألف مستفيد من عيادات "تطمن" ومراكز "تأكد" في جازان

تقديم الخدمات لمن يعانون أعراضًا والذين لا يشكون منها

قدّمت عيادات "تطمن" ومراكز "تأكد" في منطقة جازان، خدماتها لـ86178 مستفيدًا، منذ بدء العمل فيها حتى الآن.

وقالت "صحة جازان": عدد المستفيدين من عيادات "تطمن" بلغ 35500 مستفيد، تمت خدمتهم في عدد من مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات في كافة محافظات المنطقة؛ فيما بلغ عدد المستفيدين من مراكز "تأكد" 50678 مستفيدًا.

وتقدم عيادات تطمن خدماتها لمن يعانون أعراضًا تنفسية مثل "ارتفاع درجة حرارة الجسم، أو ضيق في التنفس، أو ألم في الصدر، أو السعال، أو احتقان الحلق، أو الإسهال، أو فقدان حاسة الشم والتذوق" دون حجز موعد.

أما مراكز "تأكد" فقد خُصصت للذين لا يشكون أعراضًا، ويمكن الاستفادة من خدماتها عن طريق حجز موعد عبر تطبيق "صحتي".

عيادات تطمن جازان

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86 ألف مستفيد من عيادات "تطمن" ومراكز "تأكد" في جازان
سبق

قدّمت عيادات "تطمن" ومراكز "تأكد" في منطقة جازان، خدماتها لـ86178 مستفيدًا، منذ بدء العمل فيها حتى الآن.

وقالت "صحة جازان": عدد المستفيدين من عيادات "تطمن" بلغ 35500 مستفيد، تمت خدمتهم في عدد من مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات في كافة محافظات المنطقة؛ فيما بلغ عدد المستفيدين من مراكز "تأكد" 50678 مستفيدًا.

وتقدم عيادات تطمن خدماتها لمن يعانون أعراضًا تنفسية مثل "ارتفاع درجة حرارة الجسم، أو ضيق في التنفس، أو ألم في الصدر، أو السعال، أو احتقان الحلق، أو الإسهال، أو فقدان حاسة الشم والتذوق" دون حجز موعد.

أما مراكز "تأكد" فقد خُصصت للذين لا يشكون أعراضًا، ويمكن الاستفادة من خدماتها عن طريق حجز موعد عبر تطبيق "صحتي".

16 سبتمبر 2020 - 28 محرّم 1442
12:37 PM

86 ألف مستفيد من عيادات "تطمن" ومراكز "تأكد" في جازان

تقديم الخدمات لمن يعانون أعراضًا والذين لا يشكون منها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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قدّمت عيادات "تطمن" ومراكز "تأكد" في منطقة جازان، خدماتها لـ86178 مستفيدًا، منذ بدء العمل فيها حتى الآن.

وقالت "صحة جازان": عدد المستفيدين من عيادات "تطمن" بلغ 35500 مستفيد، تمت خدمتهم في عدد من مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات في كافة محافظات المنطقة؛ فيما بلغ عدد المستفيدين من مراكز "تأكد" 50678 مستفيدًا.

وتقدم عيادات تطمن خدماتها لمن يعانون أعراضًا تنفسية مثل "ارتفاع درجة حرارة الجسم، أو ضيق في التنفس، أو ألم في الصدر، أو السعال، أو احتقان الحلق، أو الإسهال، أو فقدان حاسة الشم والتذوق" دون حجز موعد.

أما مراكز "تأكد" فقد خُصصت للذين لا يشكون أعراضًا، ويمكن الاستفادة من خدماتها عن طريق حجز موعد عبر تطبيق "صحتي".

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