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رائحتها أزكمت أنوف جيرانه .. إزالة حظائر طيور أقامها مواطن بأحد أحياء جدة

بتوجيه المحافظ وعبر لجنة ثلاثية من مكتب البيئة وبلدية أبحر الفرعية والشرطة

أزالت لجنة ثلاثية برئاسة مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة، إضافة إلى بلدية أبحر الفرعية، وشرطة محافظة جدة، حظائر لطيور وحيوانات مخالفة وزرائب بأحد الأحياء شمال المحافظة، وذلك لمخالفتها الأنظمة والتعليمات، وللأضرار البيئية على سكان تلك الأحياء، وللتشويه البصري الذي تسبّبه تلك التجاوزات.

وكانت اللجنة مكلفة من محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد؛ حيث كانت تلك الحظائر داخل حوش لشخص يقوم بتربية دجاج وطيور مختلفة الانواع؛ ما أدى إلى تضرر السكان من الروائح الكريهة والأمراض التي قد تنتقل إليهم- لا قدر الله.

وقالت "البيئة" إن اللجنة أنهت أعمالها بأخذ التعهدات اللازمة على صاحب الحوش بعدم تربية طيور داخل الموقع مستقبلاً، فيما تم تطهير وتعقيم الموقع بالكامل وإعداد محضر بالواقعة.

حظائر طيور وزارة البيئة والمياه والزراعة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رائحتها أزكمت أنوف جيرانه .. إزالة حظائر طيور أقامها مواطن بأحد أحياء جدة
سبق

أزالت لجنة ثلاثية برئاسة مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة، إضافة إلى بلدية أبحر الفرعية، وشرطة محافظة جدة، حظائر لطيور وحيوانات مخالفة وزرائب بأحد الأحياء شمال المحافظة، وذلك لمخالفتها الأنظمة والتعليمات، وللأضرار البيئية على سكان تلك الأحياء، وللتشويه البصري الذي تسبّبه تلك التجاوزات.

وكانت اللجنة مكلفة من محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد؛ حيث كانت تلك الحظائر داخل حوش لشخص يقوم بتربية دجاج وطيور مختلفة الانواع؛ ما أدى إلى تضرر السكان من الروائح الكريهة والأمراض التي قد تنتقل إليهم- لا قدر الله.

وقالت "البيئة" إن اللجنة أنهت أعمالها بأخذ التعهدات اللازمة على صاحب الحوش بعدم تربية طيور داخل الموقع مستقبلاً، فيما تم تطهير وتعقيم الموقع بالكامل وإعداد محضر بالواقعة.

20 نوفمبر 2019 - 23 ربيع الأول 1441
09:22 AM

رائحتها أزكمت أنوف جيرانه .. إزالة حظائر طيور أقامها مواطن بأحد أحياء جدة

بتوجيه المحافظ وعبر لجنة ثلاثية من مكتب البيئة وبلدية أبحر الفرعية والشرطة

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عبدالله الراجحي - جدة
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4,549

أزالت لجنة ثلاثية برئاسة مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة، إضافة إلى بلدية أبحر الفرعية، وشرطة محافظة جدة، حظائر لطيور وحيوانات مخالفة وزرائب بأحد الأحياء شمال المحافظة، وذلك لمخالفتها الأنظمة والتعليمات، وللأضرار البيئية على سكان تلك الأحياء، وللتشويه البصري الذي تسبّبه تلك التجاوزات.

وكانت اللجنة مكلفة من محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد؛ حيث كانت تلك الحظائر داخل حوش لشخص يقوم بتربية دجاج وطيور مختلفة الانواع؛ ما أدى إلى تضرر السكان من الروائح الكريهة والأمراض التي قد تنتقل إليهم- لا قدر الله.

وقالت "البيئة" إن اللجنة أنهت أعمالها بأخذ التعهدات اللازمة على صاحب الحوش بعدم تربية طيور داخل الموقع مستقبلاً، فيما تم تطهير وتعقيم الموقع بالكامل وإعداد محضر بالواقعة.

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