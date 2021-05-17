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عاصمة عربية.. هذه وجهة أول رحلة دولية أقلعت من جازان عقب قرار رفع التعليق

الشهراني: 92 مسافراً على متنها بينهم 23 سعودياً توافرت فيهم شروط السفر للمواطنين

شهد مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجازان، اليوم، تسيير أولى الرحلات الدولية إلى مطار القاهرة الدولي، تزامناً مع تنفيذ قرار رفع تعليق السفر للخارج عبر مختلف المطارات الدولية بالمملكة.

وأشار مدير مطار الملك عبدالله بجازان مبارك بن محمد الشهراني؛ إلى مغادرة أكثر من 92 مسافراً على متن الطائرة، بينهم 23 مواطناً ممّن توافرت فيهم شروط السفر للمواطنين.

وتتضمن الشروط أن يكون المسافر محصناً بجرعتين، أو محصناً بجرعة واحدة، وقد أمضى مدة 14 يوماً بعد حصوله على الجرعة، أو متعافٍ منذ أقل من ستة أشهر، حسب ما يظهر في تطبيق "توكلنا"، وحصول المواطن الذي لم يبلغ الـ 18 عاماً على التأمين الصحي ضد مخاطر "كورونا" فقط، وفحص "PCR" لمدة 72 ساعة من تاريخ فحص العيّنة.

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عاصمة عربية.. هذه وجهة أول رحلة دولية أقلعت من جازان عقب قرار رفع التعليق
سبق

شهد مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجازان، اليوم، تسيير أولى الرحلات الدولية إلى مطار القاهرة الدولي، تزامناً مع تنفيذ قرار رفع تعليق السفر للخارج عبر مختلف المطارات الدولية بالمملكة.

وأشار مدير مطار الملك عبدالله بجازان مبارك بن محمد الشهراني؛ إلى مغادرة أكثر من 92 مسافراً على متن الطائرة، بينهم 23 مواطناً ممّن توافرت فيهم شروط السفر للمواطنين.

وتتضمن الشروط أن يكون المسافر محصناً بجرعتين، أو محصناً بجرعة واحدة، وقد أمضى مدة 14 يوماً بعد حصوله على الجرعة، أو متعافٍ منذ أقل من ستة أشهر، حسب ما يظهر في تطبيق "توكلنا"، وحصول المواطن الذي لم يبلغ الـ 18 عاماً على التأمين الصحي ضد مخاطر "كورونا" فقط، وفحص "PCR" لمدة 72 ساعة من تاريخ فحص العيّنة.

17 مايو 2021 - 5 شوّال 1442
01:52 PM

عاصمة عربية.. هذه وجهة أول رحلة دولية أقلعت من جازان عقب قرار رفع التعليق

الشهراني: 92 مسافراً على متنها بينهم 23 سعودياً توافرت فيهم شروط السفر للمواطنين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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شهد مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجازان، اليوم، تسيير أولى الرحلات الدولية إلى مطار القاهرة الدولي، تزامناً مع تنفيذ قرار رفع تعليق السفر للخارج عبر مختلف المطارات الدولية بالمملكة.

وأشار مدير مطار الملك عبدالله بجازان مبارك بن محمد الشهراني؛ إلى مغادرة أكثر من 92 مسافراً على متن الطائرة، بينهم 23 مواطناً ممّن توافرت فيهم شروط السفر للمواطنين.

وتتضمن الشروط أن يكون المسافر محصناً بجرعتين، أو محصناً بجرعة واحدة، وقد أمضى مدة 14 يوماً بعد حصوله على الجرعة، أو متعافٍ منذ أقل من ستة أشهر، حسب ما يظهر في تطبيق "توكلنا"، وحصول المواطن الذي لم يبلغ الـ 18 عاماً على التأمين الصحي ضد مخاطر "كورونا" فقط، وفحص "PCR" لمدة 72 ساعة من تاريخ فحص العيّنة.

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