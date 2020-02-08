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القصيم على موعد مع "زائر شتوي جديد" والمتوقع "ما دون الصفر"

"الحصيني": الموجة الأبرد من سنوات

ستكون القصيم على موعد منتصف الأسبوع الحالي، مع موجات من البرد القارس، ومتوقع أن تنخفض معها درجات الحرارة لمعدلات متدنية تصل لما دون الصفر، وهي ثاني موجة شتوية تعيشها المنطقة الموسم الحالي كان قبيلها الموجة التي اجتاحت المنطقة الأسبوع قبل الماضي؛ ما دفع إدارات "تعليم القصيم" إلى تأخير الدوام الصباحي؛ حرصاً على سلامة الدارسين بشقيهم.

ووصف تلك الموجة خبير الطقس عبدالعزيز الحصيني مبينًا أنها الأبرد منذ سنوات، حيث قال قبل يومين على حسابه بـ"تويتر": "متوقع أن تكون الموجة الأقوى منذ دخول الشتاء لهذا العام؛ بل ربما تكون منذ سنوات، بداية الموجة يوم السبت على الشمالية وتبوك ثم الجوف ثم حائل، فالمدينة ثم مكة ثم القصيم، ومن الأحد متوقع أن تباشر الرياض".

ويتوقع أن تتفاعل إدارات التعليم بالمناطق التي تضربها الموجة الباردة، خاصة القصيم، وذلك بعد إعلان "تعليم تبوك" تأجيل الدراسة حتى الساعة التاسعة من يوم غدٍ الأحد وحتى الخميس.

القصيم البرد القارس موجة شتوية تعليم القصيم تأخير الدوام الصباحي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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القصيم على موعد مع "زائر شتوي جديد" والمتوقع "ما دون الصفر"
سبق

ستكون القصيم على موعد منتصف الأسبوع الحالي، مع موجات من البرد القارس، ومتوقع أن تنخفض معها درجات الحرارة لمعدلات متدنية تصل لما دون الصفر، وهي ثاني موجة شتوية تعيشها المنطقة الموسم الحالي كان قبيلها الموجة التي اجتاحت المنطقة الأسبوع قبل الماضي؛ ما دفع إدارات "تعليم القصيم" إلى تأخير الدوام الصباحي؛ حرصاً على سلامة الدارسين بشقيهم.

ووصف تلك الموجة خبير الطقس عبدالعزيز الحصيني مبينًا أنها الأبرد منذ سنوات، حيث قال قبل يومين على حسابه بـ"تويتر": "متوقع أن تكون الموجة الأقوى منذ دخول الشتاء لهذا العام؛ بل ربما تكون منذ سنوات، بداية الموجة يوم السبت على الشمالية وتبوك ثم الجوف ثم حائل، فالمدينة ثم مكة ثم القصيم، ومن الأحد متوقع أن تباشر الرياض".

ويتوقع أن تتفاعل إدارات التعليم بالمناطق التي تضربها الموجة الباردة، خاصة القصيم، وذلك بعد إعلان "تعليم تبوك" تأجيل الدراسة حتى الساعة التاسعة من يوم غدٍ الأحد وحتى الخميس.

08 فبراير 2020 - 14 جمادى الآخر 1441
06:46 PM

القصيم على موعد مع "زائر شتوي جديد" والمتوقع "ما دون الصفر"

"الحصيني": الموجة الأبرد من سنوات

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بدر العتيبي - الرياض
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ستكون القصيم على موعد منتصف الأسبوع الحالي، مع موجات من البرد القارس، ومتوقع أن تنخفض معها درجات الحرارة لمعدلات متدنية تصل لما دون الصفر، وهي ثاني موجة شتوية تعيشها المنطقة الموسم الحالي كان قبيلها الموجة التي اجتاحت المنطقة الأسبوع قبل الماضي؛ ما دفع إدارات "تعليم القصيم" إلى تأخير الدوام الصباحي؛ حرصاً على سلامة الدارسين بشقيهم.

ووصف تلك الموجة خبير الطقس عبدالعزيز الحصيني مبينًا أنها الأبرد منذ سنوات، حيث قال قبل يومين على حسابه بـ"تويتر": "متوقع أن تكون الموجة الأقوى منذ دخول الشتاء لهذا العام؛ بل ربما تكون منذ سنوات، بداية الموجة يوم السبت على الشمالية وتبوك ثم الجوف ثم حائل، فالمدينة ثم مكة ثم القصيم، ومن الأحد متوقع أن تباشر الرياض".

ويتوقع أن تتفاعل إدارات التعليم بالمناطق التي تضربها الموجة الباردة، خاصة القصيم، وذلك بعد إعلان "تعليم تبوك" تأجيل الدراسة حتى الساعة التاسعة من يوم غدٍ الأحد وحتى الخميس.

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