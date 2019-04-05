رئيس الهلال يعود لإثارة الجدل: دوري "الجرابيع" وهذا اللاعب "ممنوع اللمس"!

أكّد رفعه شكوى لـ "فيفا" ضدّ اتحاد الكرة وقال: الجماهير مشحونة وأتحمّل سوء النتائج!

عاد رئيس نادي الهلال الأمير محمد بن فيصل؛ للتصريحات المثيرة للجدل من خلال وصفه للدوري بدوري المسرحيات والجرابيع، وإطلاق لقب "ممنوع اللمس" على مهاجم النصر، مؤكداً أنه تقدّم بشكوى رسمية لـ "فيفا" بشأن عدم قبول اتحاد الكرة السعودي استئناف الهلال في اعتراضه على مشاركة القرني والعويشير مع فريقيهما ضدّ الهلال.

تفصيلاً، قال الأمير محمد بن فيصل؛ بعد نهاية مواجهة فريقه أمام أُحد لـ "دوري بلس" الناقل الرسمي: "ما حدث في مباراة النصر والاتفاق مسرحية، بالذات لاعب النصر "ممنوع اللمس"، مؤكداً أنه يقصد مهاجم النصر، وطالب رئيس الهلال الحكام بالرجوع لـ "فار" دون الحاجة إلى ضغط اللاعبين في المباريات التي يكون الهلال طرفاً فيها، وقال: "نحن نطالب الحكم بالرجوع للفار للتأكد من صحة الحالة ولا نطالب الحكم باحتساب ضربات جزاء"، وأضاف: الوضع لم يصبح فارا؛ بل أصبح "جرابيع؟!".

وأبدى رئيس الهلال امتعاضه من رجوع حكم مباراة الهلال مع الحزم للفار؛ لأجل النظر في منح مدافع الهلال بطاقة حمراء، وقال: "هذا شيء يستفزنا لذا قلت هذا دوري الإثارة، لا توجد منافسة أحد يحترمها".

وأشار إلى أن الدوري يلقى دعماً من المسؤولين، وإقبالاً جماهيرياً كبيراً، فلا يليق أن يأتي الجمهور ليشاهد مسرحيات -وفق وصفه- وقال: "الدوري صُرف عليه الكثير ويلقى اهتماماً كبيراً ويحظى بحضور جماهيري كبير من الجميع، وحضور العائلات، فهل من المعقول أول سنة لحضور العائلات يأتون يشاهدون هذه المسرحيات التي تحصل في الدوري؟! هذا غير صحيح".

ولفت "محمد بن فيصل"؛ أنه لا يرغب أن يخرج فريقه خارج الملعب ولا يرغب في شحن جماهيره، مشيراً إلى أن جماهير ناديه مشحونة بسبب سوء النتائج، مؤكداً أنه يتحمّل سوء النتائج التي يتعرّض لها الفريق، وقال: "لا نريد أن نخرج فريقنا خارج الملعب ولا نريد شحن جماهيرنا، فهي مشحونة بسبب سوء النتائج التي نتحمّلها، ولكن ليس معقولاً الذي يحصل هذا، فنادي الهلال من مدينة الرياض ينتمي للمملكة العربية السعودية وحاصل على ٦ بطولات في آسيا؛ بطولتَي أبطال دوري وبطولتَي كأس، وبطولتَي سوبر، وبطولات عرب وبطولات خليج، ويوجد فيه ١١ لاعباً يمثلون المنتخب .. لابد أن يُحترم"، وأضاف: "نحن نريد حقنا فقط، نريد العدل فقط".

واستطرد معلقاً على مباراة النصر والرائد بقوله: "لا أستطيع أن أعلق على الفرق الثانية، لكن معقولة الذي حصل اليوم، يريح لاعباً ويريح اللاعب الأساسي.. نحترم الدوري؟!".

وأضاف: "أنا أتمنى من الفرق التي تواجه الهلال وتواجه النصر في الجولات الأربع المقبلة أن تقدم كل ما عندها ويكون الدوري تنافسياً يليق بالمسمّى ويليق بالاهتمام ويليق بالدعم".

وتابع: "لاعبونا بعد مباراة الاتفاق وبعد مباراة اليوم أثبتوا أنهم ضدّ كل الظروف، وأنه لا يوجد شيءٌ يؤثر فيهم، نادي الهلال ممكن يتعثر ممكن يطيح ممكن يُهزم، لكن لا يمكن أن ينكسر، بإذن الله".

وأعلن رئيس الهلال، أنه خاطب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بشأن استئنافات ناديه، على مشاركة محمد القرني؛ لاعب الوحدة، وعبدالله العويشير؛ لاعب أُحد، التي رفضها اتحاد القدم السعودي، واعتبرها قانونية.

وقال: "خاطبنا (فيفا) بشكل رسمي، ولن نترك حقوقنا.. لائحة الاتحاد الدولي لكرة القدم لا تسمح بتسجيل اللاعبين خارج فترتَي التسجيل المعروفة للجميع"، وأضاف: "ما يحدث في الدوري السعودي، لم يسبق أن شاهدته في حياتي"، مؤكداً غياب النزاهة في المنافسة، بسبب استخفاف اتحاد القدم بالرياضة وبعقول الناس.