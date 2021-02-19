النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

العضلة الضامة تهدد مشاركة مدافع الهلال قبل مواجهة النصر.. و"الشهري" يغيب

أعلن نادي الهلال إصابة مدافعه الكوري الجنوبي هيون سو عقب مواجهة الاتفاق التي جمعت الفريقين اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال الهلال في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قبل قليل : "تعرّض جانغ هيون في مباراة الهلال أمام الاتفاق لإصابة في العضلة الضامة، وسيجري أشعة على موضع إصابته؛ للوقوف على حالته".

وبالتالي باتت مشاركة المدافع الكوري في مباراة فريقه أمام النصر في "ديربي الرياض" يوم الثلاثاء القادم مهددة بالغياب.

وعلى الصعيد ذاته أعلن النادي أن الفحوص الطبية أثبتت تعرض المهاجم صالح الشهري لتمزق في عضلات البطن الجانبية وحاجته إلى برنامج علاجي وتأهيلي لمدة شهر.

الهلال النصر الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
العضلة الضامة تهدد مشاركة مدافع الهلال قبل مواجهة النصر.. و"الشهري" يغيب
سبق

أعلن نادي الهلال إصابة مدافعه الكوري الجنوبي هيون سو عقب مواجهة الاتفاق التي جمعت الفريقين اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال الهلال في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قبل قليل : "تعرّض جانغ هيون في مباراة الهلال أمام الاتفاق لإصابة في العضلة الضامة، وسيجري أشعة على موضع إصابته؛ للوقوف على حالته".

وبالتالي باتت مشاركة المدافع الكوري في مباراة فريقه أمام النصر في "ديربي الرياض" يوم الثلاثاء القادم مهددة بالغياب.

وعلى الصعيد ذاته أعلن النادي أن الفحوص الطبية أثبتت تعرض المهاجم صالح الشهري لتمزق في عضلات البطن الجانبية وحاجته إلى برنامج علاجي وتأهيلي لمدة شهر.

19 فبراير 2021 - 7 رجب 1442
12:18 AM

العضلة الضامة تهدد مشاركة مدافع الهلال قبل مواجهة النصر.. و"الشهري" يغيب

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,063

أعلن نادي الهلال إصابة مدافعه الكوري الجنوبي هيون سو عقب مواجهة الاتفاق التي جمعت الفريقين اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال الهلال في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قبل قليل : "تعرّض جانغ هيون في مباراة الهلال أمام الاتفاق لإصابة في العضلة الضامة، وسيجري أشعة على موضع إصابته؛ للوقوف على حالته".

وبالتالي باتت مشاركة المدافع الكوري في مباراة فريقه أمام النصر في "ديربي الرياض" يوم الثلاثاء القادم مهددة بالغياب.

وعلى الصعيد ذاته أعلن النادي أن الفحوص الطبية أثبتت تعرض المهاجم صالح الشهري لتمزق في عضلات البطن الجانبية وحاجته إلى برنامج علاجي وتأهيلي لمدة شهر.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,224
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,586
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,970
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,605

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة