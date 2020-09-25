ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات إلى 6,958,632 حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات 202,329 حالة وفاة.

الولايات المتحدة.. كورونا يصيب 42,340 ويجهز على 918 ضحية خلال يوم وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-09-25 سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 42,340 إصابة مؤكدة و918 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد. ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات إلى 6,958,632 حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات 202,329 حالة وفاة.

25 سبتمبر 2020 - 8 صفر 1442 10:07 PM

الولايات المتحدة.. كورونا يصيب 42,340 ويجهز على 918 ضحية خلال يوم فيما وصل عدد الإصابات إلى 6,958,632 حتى تاريخ اليوم





A A A





0 مشاركة

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 42,340 إصابة مؤكدة و918 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات إلى 6,958,632 حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات 202,329 حالة وفاة.