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الولايات المتحدة.. كورونا يصيب 42,340 ويجهز على 918 ضحية خلال يوم

فيما وصل عدد الإصابات إلى 6,958,632 حتى تاريخ اليوم

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 42,340 إصابة مؤكدة و918 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات إلى 6,958,632 حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات 202,329 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد

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الولايات المتحدة.. كورونا يصيب 42,340 ويجهز على 918 ضحية خلال يوم
سبق

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 42,340 إصابة مؤكدة و918 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات إلى 6,958,632 حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات 202,329 حالة وفاة.

25 سبتمبر 2020 - 8 صفر 1442
10:07 PM

الولايات المتحدة.. كورونا يصيب 42,340 ويجهز على 918 ضحية خلال يوم

فيما وصل عدد الإصابات إلى 6,958,632 حتى تاريخ اليوم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
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سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 42,340 إصابة مؤكدة و918 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات إلى 6,958,632 حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات 202,329 حالة وفاة.

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