النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 878 حالات إصابة بكورونا.. وتعافي 578 خلال الـ24 ساعة الماضية

إيران تحجر على 23 من محافظاتها لمواجهة تفشي الموجة الرابعة لـ"كورونا"

إغلاق الشركات والمدارس والمسارح والمنشآت الرياضية

فرضت إيران إغلاقًا لمدة 10 أيام في معظم أنحاء البلاد، اليوم (السبت)؛ للحد من انتشار موجة رابعة من جائحة فيروس كورونا.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة علي رضا رئيسي، أن الإغلاق يطال 23 محافظة من أصل 31 محافظة في البلاد؛ وفقًا لـ"رويترز".

وأضاف أن الشركات والمدارس والمسارح والمنشآت الرياضية، أجبرت على الإغلاق، وجرى حظر التجمعات خلال شهر رمضان المبارك.

وتجاوزت حالات الإصابة بفيروس كورونا في إيران مليوني حالة بمتوسط يومي جديد يزيد على 20 ألف إصابة خلال الأسبوع الماضي، وبلغت حالات الوفاة أكثر من 64.000 حالة.

وقال الرئيس حسن روحاني في تصريحات متلفزة: "للأسف، دخلنا اليوم موجة رابعة".

وألقى باللوم في زيادة المصابين على سلالة الفيروس التي ظهرت لأول مرة في المملكة المتحدة، والتي "امتدت إلى إيران في وقت سابق من هذا العام من العراق المجاور" على حد ذكره.

الرئيسية/ محطات

اعلان
إيران تحجر على 23 من محافظاتها لمواجهة تفشي الموجة الرابعة لـ"كورونا"
سبق

فرضت إيران إغلاقًا لمدة 10 أيام في معظم أنحاء البلاد، اليوم (السبت)؛ للحد من انتشار موجة رابعة من جائحة فيروس كورونا.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة علي رضا رئيسي، أن الإغلاق يطال 23 محافظة من أصل 31 محافظة في البلاد؛ وفقًا لـ"رويترز".

وأضاف أن الشركات والمدارس والمسارح والمنشآت الرياضية، أجبرت على الإغلاق، وجرى حظر التجمعات خلال شهر رمضان المبارك.

وتجاوزت حالات الإصابة بفيروس كورونا في إيران مليوني حالة بمتوسط يومي جديد يزيد على 20 ألف إصابة خلال الأسبوع الماضي، وبلغت حالات الوفاة أكثر من 64.000 حالة.

وقال الرئيس حسن روحاني في تصريحات متلفزة: "للأسف، دخلنا اليوم موجة رابعة".

وألقى باللوم في زيادة المصابين على سلالة الفيروس التي ظهرت لأول مرة في المملكة المتحدة، والتي "امتدت إلى إيران في وقت سابق من هذا العام من العراق المجاور" على حد ذكره.

10 إبريل 2021 - 28 شعبان 1442
02:45 PM

إيران تحجر على 23 من محافظاتها لمواجهة تفشي الموجة الرابعة لـ"كورونا"

إغلاق الشركات والمدارس والمسارح والمنشآت الرياضية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
638

فرضت إيران إغلاقًا لمدة 10 أيام في معظم أنحاء البلاد، اليوم (السبت)؛ للحد من انتشار موجة رابعة من جائحة فيروس كورونا.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة علي رضا رئيسي، أن الإغلاق يطال 23 محافظة من أصل 31 محافظة في البلاد؛ وفقًا لـ"رويترز".

وأضاف أن الشركات والمدارس والمسارح والمنشآت الرياضية، أجبرت على الإغلاق، وجرى حظر التجمعات خلال شهر رمضان المبارك.

وتجاوزت حالات الإصابة بفيروس كورونا في إيران مليوني حالة بمتوسط يومي جديد يزيد على 20 ألف إصابة خلال الأسبوع الماضي، وبلغت حالات الوفاة أكثر من 64.000 حالة.

وقال الرئيس حسن روحاني في تصريحات متلفزة: "للأسف، دخلنا اليوم موجة رابعة".

وألقى باللوم في زيادة المصابين على سلالة الفيروس التي ظهرت لأول مرة في المملكة المتحدة، والتي "امتدت إلى إيران في وقت سابق من هذا العام من العراق المجاور" على حد ذكره.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,011
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,971
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,173
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,281

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة