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نادي الصقور السعودي يواصل منافسات سباق الملواح

"الدوسري" يخطف المركز الأول

خطف الصقّار غانم مدعث الدوسري، اليوم، المركز الأول في الشوط الأول من أشواط "جير تبع فرخ" ضمن مسابقة الملواح 400 متر، التي تُقام في أسبوعها الثالث، وينظمها نادي الصقور السعودي في يومي الجمعة والسبت على مدى 8 أسابيع بمقر النادي في ملهم شمال مدينة الرياض.

وفاز الدوسري عن صقره "دياز" في شوط "جير تبع فرخ"؛ حيث قطع السباق في "19" ثانية و969 جزءًا من الثانية"، محققًا جائزة مالية قدرها 7 آلاف ريال، كما فاز بالمركزين الثاني والثالث المتسابق بدر العرادي، بصقريه "خطر ومنذر"؛ حيث قطع خطر المسافة في 20 ثانية و130 جزءًا من الثانية محققًا جائزة قدرها 6 آلاف ريال، بينما حقق منذر المركز الثالث بتوقيت "20" ثانية و767 جزءًا من الثانية، محققًا جائزة قدرها 5 آلاف ريال، وجاء في المركز الرابع عبدالله الميموني بصقره "دبي" الذي قطع مسافة المسابقة 400 متر في "21" ثانية و109 أجزاء من الثانية، محققًا 4 آلاف ريال، فيما حصد محمد الشراري 3 آلاف ريال بعد تربعه على المركز الخامس عن صقره "حور"، في 21 ثانية و193 جزءًا من الثانية.

وتحمل أشواط السباق لهذا الأسبوع اسم "سهم القابضة"، التي ترعى شوطي الأسبوع الثالث من مسابقة الملواح، التي ينظمها نادي الصقور يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، بجوائز تصل إلى 400 ألف ريال.

وجاء إطلاق نادي الصقور لهذا السباق حرصًا منه على استمرارية الهواية التي يعتز بها السعوديون كتراث عربي عريق، وعلى استمرار تواصل الصقارين وعدم انقطاعهم عن هوايتهم الأصيلة.

نادي الصقور السعودي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نادي الصقور السعودي يواصل منافسات سباق الملواح
سبق

خطف الصقّار غانم مدعث الدوسري، اليوم، المركز الأول في الشوط الأول من أشواط "جير تبع فرخ" ضمن مسابقة الملواح 400 متر، التي تُقام في أسبوعها الثالث، وينظمها نادي الصقور السعودي في يومي الجمعة والسبت على مدى 8 أسابيع بمقر النادي في ملهم شمال مدينة الرياض.

وفاز الدوسري عن صقره "دياز" في شوط "جير تبع فرخ"؛ حيث قطع السباق في "19" ثانية و969 جزءًا من الثانية"، محققًا جائزة مالية قدرها 7 آلاف ريال، كما فاز بالمركزين الثاني والثالث المتسابق بدر العرادي، بصقريه "خطر ومنذر"؛ حيث قطع خطر المسافة في 20 ثانية و130 جزءًا من الثانية محققًا جائزة قدرها 6 آلاف ريال، بينما حقق منذر المركز الثالث بتوقيت "20" ثانية و767 جزءًا من الثانية، محققًا جائزة قدرها 5 آلاف ريال، وجاء في المركز الرابع عبدالله الميموني بصقره "دبي" الذي قطع مسافة المسابقة 400 متر في "21" ثانية و109 أجزاء من الثانية، محققًا 4 آلاف ريال، فيما حصد محمد الشراري 3 آلاف ريال بعد تربعه على المركز الخامس عن صقره "حور"، في 21 ثانية و193 جزءًا من الثانية.

وتحمل أشواط السباق لهذا الأسبوع اسم "سهم القابضة"، التي ترعى شوطي الأسبوع الثالث من مسابقة الملواح، التي ينظمها نادي الصقور يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، بجوائز تصل إلى 400 ألف ريال.

وجاء إطلاق نادي الصقور لهذا السباق حرصًا منه على استمرارية الهواية التي يعتز بها السعوديون كتراث عربي عريق، وعلى استمرار تواصل الصقارين وعدم انقطاعهم عن هوايتهم الأصيلة.

29 يناير 2021 - 16 جمادى الآخر 1442
05:20 PM

نادي الصقور السعودي يواصل منافسات سباق الملواح

"الدوسري" يخطف المركز الأول

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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خطف الصقّار غانم مدعث الدوسري، اليوم، المركز الأول في الشوط الأول من أشواط "جير تبع فرخ" ضمن مسابقة الملواح 400 متر، التي تُقام في أسبوعها الثالث، وينظمها نادي الصقور السعودي في يومي الجمعة والسبت على مدى 8 أسابيع بمقر النادي في ملهم شمال مدينة الرياض.

وفاز الدوسري عن صقره "دياز" في شوط "جير تبع فرخ"؛ حيث قطع السباق في "19" ثانية و969 جزءًا من الثانية"، محققًا جائزة مالية قدرها 7 آلاف ريال، كما فاز بالمركزين الثاني والثالث المتسابق بدر العرادي، بصقريه "خطر ومنذر"؛ حيث قطع خطر المسافة في 20 ثانية و130 جزءًا من الثانية محققًا جائزة قدرها 6 آلاف ريال، بينما حقق منذر المركز الثالث بتوقيت "20" ثانية و767 جزءًا من الثانية، محققًا جائزة قدرها 5 آلاف ريال، وجاء في المركز الرابع عبدالله الميموني بصقره "دبي" الذي قطع مسافة المسابقة 400 متر في "21" ثانية و109 أجزاء من الثانية، محققًا 4 آلاف ريال، فيما حصد محمد الشراري 3 آلاف ريال بعد تربعه على المركز الخامس عن صقره "حور"، في 21 ثانية و193 جزءًا من الثانية.

وتحمل أشواط السباق لهذا الأسبوع اسم "سهم القابضة"، التي ترعى شوطي الأسبوع الثالث من مسابقة الملواح، التي ينظمها نادي الصقور يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، بجوائز تصل إلى 400 ألف ريال.

وجاء إطلاق نادي الصقور لهذا السباق حرصًا منه على استمرارية الهواية التي يعتز بها السعوديون كتراث عربي عريق، وعلى استمرار تواصل الصقارين وعدم انقطاعهم عن هوايتهم الأصيلة.

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