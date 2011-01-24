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الأسبوع في 13 صورة: البيت الأبيض يحتفي بساكنه الجديد.. و"ترامب" يغادره للمرة الأخيرة

في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. أُقيمت مراسم تنصيب الرئيس الـ46 للولايات المتحدة الأمريكية في العاصمة واشنطن، في الوقت الذي غادر فيه الرئيس السابق دونالد ترامب البيت الأبيض للمرة الأخيرة رئيسًا.


1- دونالد ترامب يودِّع البيت الأبيض للمرة الأخيرة رئيسًا قبل صعوده للمروحية



2- المروحية التي تقلُّ "ترامب" في رحلته الأخيرة تحلق مغادرة فوق نصب واشنطن التذكاري



3- البيت الأبيض يشعل الألعاب النارية احتفالاً بساكنه الجديد



4- الرئيس الأمريكي جو بايدن وقرينته وأفراد الأسرة يشاهدون الألعاب النارية من شرفات البيت الأبيض



5- رؤساء الولايات المتحدة السابقون ينتظرون الرئيس المنتخب "بايدن" عند قبر الجندي المجهول



6- السناتور الأمريكي برني ساندرز يجلس في انتظار حفل التنصيب الرئاسي ويظهر عليه الشعور بالبرودة الشديدة



7- لافتة أحد شوارع نيويورك بعد تعديلها بواسطة فنان محلي لتصبح "رحل ترامب.. بعيدًا"



8- متسابق على دراجته النارية خلال المرحلة الثانية عشرة من رالي دكار بين ينبع وجدة في صحراء السعودية الخلابة



9- الشفق القطبي حاضر في سماء لابلاند في فنلندا



10- تدفُّق الحمم البركانية من جبل ميرابي في جزيرة جاوة في إندونيسيا



11- مبنى الحاكم العام وقد تضرر إثر زلزال بقوة 6.2 درجة في ماموجو بإندونيسيا



12- رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أثناء مغادرته مكتبه



13- سنجاب يتناول حبة بندق في جو قارس البرودة في كييف بأوكرانيا






الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأسبوع في 13 صورة: البيت الأبيض يحتفي بساكنه الجديد.. و"ترامب" يغادره للمرة الأخيرة
سبق

في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. أُقيمت مراسم تنصيب الرئيس الـ46 للولايات المتحدة الأمريكية في العاصمة واشنطن، في الوقت الذي غادر فيه الرئيس السابق دونالد ترامب البيت الأبيض للمرة الأخيرة رئيسًا.


1- دونالد ترامب يودِّع البيت الأبيض للمرة الأخيرة رئيسًا قبل صعوده للمروحية



2- المروحية التي تقلُّ "ترامب" في رحلته الأخيرة تحلق مغادرة فوق نصب واشنطن التذكاري



3- البيت الأبيض يشعل الألعاب النارية احتفالاً بساكنه الجديد



4- الرئيس الأمريكي جو بايدن وقرينته وأفراد الأسرة يشاهدون الألعاب النارية من شرفات البيت الأبيض



5- رؤساء الولايات المتحدة السابقون ينتظرون الرئيس المنتخب "بايدن" عند قبر الجندي المجهول



6- السناتور الأمريكي برني ساندرز يجلس في انتظار حفل التنصيب الرئاسي ويظهر عليه الشعور بالبرودة الشديدة



7- لافتة أحد شوارع نيويورك بعد تعديلها بواسطة فنان محلي لتصبح "رحل ترامب.. بعيدًا"



8- متسابق على دراجته النارية خلال المرحلة الثانية عشرة من رالي دكار بين ينبع وجدة في صحراء السعودية الخلابة



9- الشفق القطبي حاضر في سماء لابلاند في فنلندا



10- تدفُّق الحمم البركانية من جبل ميرابي في جزيرة جاوة في إندونيسيا



11- مبنى الحاكم العام وقد تضرر إثر زلزال بقوة 6.2 درجة في ماموجو بإندونيسيا



12- رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أثناء مغادرته مكتبه



13- سنجاب يتناول حبة بندق في جو قارس البرودة في كييف بأوكرانيا






24 يناير 2021 - 11 جمادى الآخر 1442
02:00 AM

الأسبوع في 13 صورة: البيت الأبيض يحتفي بساكنه الجديد.. و"ترامب" يغادره للمرة الأخيرة

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ياسر نجدي - الرياض
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في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. أُقيمت مراسم تنصيب الرئيس الـ46 للولايات المتحدة الأمريكية في العاصمة واشنطن، في الوقت الذي غادر فيه الرئيس السابق دونالد ترامب البيت الأبيض للمرة الأخيرة رئيسًا.


1- دونالد ترامب يودِّع البيت الأبيض للمرة الأخيرة رئيسًا قبل صعوده للمروحية



2- المروحية التي تقلُّ "ترامب" في رحلته الأخيرة تحلق مغادرة فوق نصب واشنطن التذكاري



3- البيت الأبيض يشعل الألعاب النارية احتفالاً بساكنه الجديد



4- الرئيس الأمريكي جو بايدن وقرينته وأفراد الأسرة يشاهدون الألعاب النارية من شرفات البيت الأبيض



5- رؤساء الولايات المتحدة السابقون ينتظرون الرئيس المنتخب "بايدن" عند قبر الجندي المجهول



6- السناتور الأمريكي برني ساندرز يجلس في انتظار حفل التنصيب الرئاسي ويظهر عليه الشعور بالبرودة الشديدة



7- لافتة أحد شوارع نيويورك بعد تعديلها بواسطة فنان محلي لتصبح "رحل ترامب.. بعيدًا"



8- متسابق على دراجته النارية خلال المرحلة الثانية عشرة من رالي دكار بين ينبع وجدة في صحراء السعودية الخلابة



9- الشفق القطبي حاضر في سماء لابلاند في فنلندا



10- تدفُّق الحمم البركانية من جبل ميرابي في جزيرة جاوة في إندونيسيا



11- مبنى الحاكم العام وقد تضرر إثر زلزال بقوة 6.2 درجة في ماموجو بإندونيسيا



12- رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أثناء مغادرته مكتبه



13- سنجاب يتناول حبة بندق في جو قارس البرودة في كييف بأوكرانيا






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