أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، إقامة صلاة التراويح بالحرمين الشريفين، مع استمرار تعليق حضور المصلين، وتكون 5 تسليمات فقط.
أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، إقامة صلاة التراويح بالحرمين الشريفين، مع استمرار تعليق حضور المصلين، وتكون 5 تسليمات فقط.
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أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، إقامة صلاة التراويح بالحرمين الشريفين، مع استمرار تعليق حضور المصلين، وتكون 5 تسليمات فقط.
أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، إقامة صلاة التراويح بالحرمين الشريفين، مع استمرار تعليق حضور المصلين، وتكون 5 تسليمات فقط.