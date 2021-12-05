سجّلت بريطانيا 42,848 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، و127 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية. وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 10,421,104، فيما بلغت حصيلة الوفيات 145,551. فيما فرضت بريطانيا اليوم قيودًا جديدة على المسافرين من جرّاء المخاوف من انتشار متحوِّر "أوميكرون". وأوضح وزير الصحة البريطاني، ساجد جاويد، في بيان، أنه ابتداءً من يوم الثلاثاء القادم، يجب على جميع القادمين إلى المملكة المتحدة إبراز شهادة فحص طبي سالبة ضد الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

بريطانيا تسجل 42,848 إصابة جديدة بكورونا و127 وفاة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-12-05 سجّلت بريطانيا 42,848 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، و127 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 10,421,104، فيما بلغت حصيلة الوفيات 145,551.



فيما فرضت بريطانيا اليوم قيودًا جديدة على المسافرين من جرّاء المخاوف من انتشار متحوِّر "أوميكرون".



وأوضح وزير الصحة البريطاني، ساجد جاويد، في بيان، أنه ابتداءً من يوم الثلاثاء القادم، يجب على جميع القادمين إلى المملكة المتحدة إبراز شهادة فحص طبي سالبة ضد الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

05 ديسمبر 2021 - 1 جمادى الأول 1443 12:12 AM

بريطانيا تسجل 42,848 إصابة جديدة بكورونا و127 وفاة فرضت قيودًا جديدةً على المسافرين من جرّاء المخاوف من "أوميكرون"





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سجّلت بريطانيا 42,848 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، و127 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 10,421,104، فيما بلغت حصيلة الوفيات 145,551.



فيما فرضت بريطانيا اليوم قيودًا جديدة على المسافرين من جرّاء المخاوف من انتشار متحوِّر "أوميكرون".



وأوضح وزير الصحة البريطاني، ساجد جاويد، في بيان، أنه ابتداءً من يوم الثلاثاء القادم، يجب على جميع القادمين إلى المملكة المتحدة إبراز شهادة فحص طبي سالبة ضد الإصابة بفيروس كورونا المستجد.