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بريطانيا تسجل 42,848 إصابة جديدة بكورونا و127 وفاة

فرضت قيودًا جديدةً على المسافرين من جرّاء المخاوف من "أوميكرون"

سجّلت بريطانيا 42,848 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، و127 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 10,421,104، فيما بلغت حصيلة الوفيات 145,551.

فيما فرضت بريطانيا اليوم قيودًا جديدة على المسافرين من جرّاء المخاوف من انتشار متحوِّر "أوميكرون".

وأوضح وزير الصحة البريطاني، ساجد جاويد، في بيان، أنه ابتداءً من يوم الثلاثاء القادم، يجب على جميع القادمين إلى المملكة المتحدة إبراز شهادة فحص طبي سالبة ضد الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

بريطانيا فيروس كورونا الجديد لقاح كورونا

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بريطانيا تسجل 42,848 إصابة جديدة بكورونا و127 وفاة
سبق

سجّلت بريطانيا 42,848 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، و127 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 10,421,104، فيما بلغت حصيلة الوفيات 145,551.

فيما فرضت بريطانيا اليوم قيودًا جديدة على المسافرين من جرّاء المخاوف من انتشار متحوِّر "أوميكرون".

وأوضح وزير الصحة البريطاني، ساجد جاويد، في بيان، أنه ابتداءً من يوم الثلاثاء القادم، يجب على جميع القادمين إلى المملكة المتحدة إبراز شهادة فحص طبي سالبة ضد الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

05 ديسمبر 2021 - 1 جمادى الأول 1443
12:12 AM

بريطانيا تسجل 42,848 إصابة جديدة بكورونا و127 وفاة

فرضت قيودًا جديدةً على المسافرين من جرّاء المخاوف من "أوميكرون"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - لندن
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سجّلت بريطانيا 42,848 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، و127 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 10,421,104، فيما بلغت حصيلة الوفيات 145,551.

فيما فرضت بريطانيا اليوم قيودًا جديدة على المسافرين من جرّاء المخاوف من انتشار متحوِّر "أوميكرون".

وأوضح وزير الصحة البريطاني، ساجد جاويد، في بيان، أنه ابتداءً من يوم الثلاثاء القادم، يجب على جميع القادمين إلى المملكة المتحدة إبراز شهادة فحص طبي سالبة ضد الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

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