تؤدي إلى تدني مدى الرؤية والحالة تستمر حتى 8 مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة حائل اليوم، يتضمن نشاطاً للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل مدينة حائل وبعض المحافظات والمراكز والقرى التابعة لها.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الثامنة مساءً.
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة حائل اليوم، يتضمن نشاطاً للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل مدينة حائل وبعض المحافظات والمراكز والقرى التابعة لها.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الثامنة مساءً.
07 إبريل 2021 - 25 شعبان 1442
10:50 AM
الوطني للأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على حائل
تؤدي إلى تدني مدى الرؤية والحالة تستمر حتى 8 مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة حائل اليوم، يتضمن نشاطاً للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل مدينة حائل وبعض المحافظات والمراكز والقرى التابعة لها.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الثامنة مساءً.