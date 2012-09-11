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مضاد حيوي منزلي من الكركم والعسل.. هنا الطريقة وفوائد العشبة الفريدة

شائع في الطب الصيني والهندي والبعض يعتبره الأقوى في محاربة الأمراض

خلال استخدامه على مدى قرون، لطالما وُصف الكركم بالعشبة الفريدة؛ إذ يوفر هذا النبات ذو اللون الأصفر عددًا لا يحصى من الوصفات الطبية شائعة الاستخدام في الطب الصيني والهندي.
وذكرت دراسات طبية حديثة أن أناسًا استخدموا الكركم في علاج الجروح ومشاكل الجلد والالتواء العضلي وأمراض الكبد ومشاكل التنفس والمعدة، وكذلك مشاكل الجهاز الهضمي والالتهابات والأورام الخبيثة.
ويوفر "الكركمين"، المركب الكيميائي الطبيعي الموجود في الكركم، خصائص قوية مضادة للميكروبات والالتهابات والأكسدة، كما يحارب الكركم بشكل فعال الالتهابات في الجسم مثل التهاب المفاصل والمعدة، إضافة إلى الميكروبات والقرحة المعدية والمعوية؛ فيما يحسن وظيفة الدماغ ويعالج مرض ألزهايمر، ويساعد في عدد لا يحصى من المشاكل الصحية، بحسب ما نقل اليوم موقع "سكاي نيوز" عن موقع "بورد باندا".
ونقل الموقع عن طبيب قوله: إن "الكركم يُعد من التوابل الرئيسية في المطبخ الهندي، ويجادل الكثيرون بأنه أقوى عشب على كوكب الأرض في محاربة الأمراض.
فوائد الكركم واسعة بشكل لا يصدق؛ حاليًا هناك أكثر من 10 آلاف مقالة تمت مراجعتها تثبت فوائد الكركم؛ مما يضعه على رأس القائمة باعتباره واحدًا من الأعشاب الطبية الأكثر ذكرًا في كل العلوم".
وفي السياق، ذكر موقع "لايف هاكر" كيفية عمل مضادات حيوية منزلية الصنع باستخدام الكركم:

المكونات: ملعقة كبيرة من الكركم- 100 غرام من العسل

الطريقة:
في وعاء زجاجي، نمزج المكونين ونحركهما جدًّا.
تأخذ ملعقة كبيرة من هذا العلاج كل ساعة لعلاج الأنفلونزا. لا تبلعه على الفور؛ لكن اتركه يذوب في الفم.
في اليوم التالي، تناول نفس الكمية لكن كل ساعتين، وكرر في اليوم الثالث مع تناوله 3 مرات فقط يوميًا، فيما يمكنك أيضًا إضافته إلى الشاي أو الحليب.

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مضاد حيوي منزلي من الكركم والعسل.. هنا الطريقة وفوائد العشبة الفريدة
سبق

خلال استخدامه على مدى قرون، لطالما وُصف الكركم بالعشبة الفريدة؛ إذ يوفر هذا النبات ذو اللون الأصفر عددًا لا يحصى من الوصفات الطبية شائعة الاستخدام في الطب الصيني والهندي.
وذكرت دراسات طبية حديثة أن أناسًا استخدموا الكركم في علاج الجروح ومشاكل الجلد والالتواء العضلي وأمراض الكبد ومشاكل التنفس والمعدة، وكذلك مشاكل الجهاز الهضمي والالتهابات والأورام الخبيثة.
ويوفر "الكركمين"، المركب الكيميائي الطبيعي الموجود في الكركم، خصائص قوية مضادة للميكروبات والالتهابات والأكسدة، كما يحارب الكركم بشكل فعال الالتهابات في الجسم مثل التهاب المفاصل والمعدة، إضافة إلى الميكروبات والقرحة المعدية والمعوية؛ فيما يحسن وظيفة الدماغ ويعالج مرض ألزهايمر، ويساعد في عدد لا يحصى من المشاكل الصحية، بحسب ما نقل اليوم موقع "سكاي نيوز" عن موقع "بورد باندا".
ونقل الموقع عن طبيب قوله: إن "الكركم يُعد من التوابل الرئيسية في المطبخ الهندي، ويجادل الكثيرون بأنه أقوى عشب على كوكب الأرض في محاربة الأمراض.
فوائد الكركم واسعة بشكل لا يصدق؛ حاليًا هناك أكثر من 10 آلاف مقالة تمت مراجعتها تثبت فوائد الكركم؛ مما يضعه على رأس القائمة باعتباره واحدًا من الأعشاب الطبية الأكثر ذكرًا في كل العلوم".
وفي السياق، ذكر موقع "لايف هاكر" كيفية عمل مضادات حيوية منزلية الصنع باستخدام الكركم:

المكونات: ملعقة كبيرة من الكركم- 100 غرام من العسل

الطريقة:
في وعاء زجاجي، نمزج المكونين ونحركهما جدًّا.
تأخذ ملعقة كبيرة من هذا العلاج كل ساعة لعلاج الأنفلونزا. لا تبلعه على الفور؛ لكن اتركه يذوب في الفم.
في اليوم التالي، تناول نفس الكمية لكن كل ساعتين، وكرر في اليوم الثالث مع تناوله 3 مرات فقط يوميًا، فيما يمكنك أيضًا إضافته إلى الشاي أو الحليب.

11 سبتمبر 2019 - 12 محرّم 1441
08:53 AM

مضاد حيوي منزلي من الكركم والعسل.. هنا الطريقة وفوائد العشبة الفريدة

شائع في الطب الصيني والهندي والبعض يعتبره الأقوى في محاربة الأمراض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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8,833

خلال استخدامه على مدى قرون، لطالما وُصف الكركم بالعشبة الفريدة؛ إذ يوفر هذا النبات ذو اللون الأصفر عددًا لا يحصى من الوصفات الطبية شائعة الاستخدام في الطب الصيني والهندي.
وذكرت دراسات طبية حديثة أن أناسًا استخدموا الكركم في علاج الجروح ومشاكل الجلد والالتواء العضلي وأمراض الكبد ومشاكل التنفس والمعدة، وكذلك مشاكل الجهاز الهضمي والالتهابات والأورام الخبيثة.
ويوفر "الكركمين"، المركب الكيميائي الطبيعي الموجود في الكركم، خصائص قوية مضادة للميكروبات والالتهابات والأكسدة، كما يحارب الكركم بشكل فعال الالتهابات في الجسم مثل التهاب المفاصل والمعدة، إضافة إلى الميكروبات والقرحة المعدية والمعوية؛ فيما يحسن وظيفة الدماغ ويعالج مرض ألزهايمر، ويساعد في عدد لا يحصى من المشاكل الصحية، بحسب ما نقل اليوم موقع "سكاي نيوز" عن موقع "بورد باندا".
ونقل الموقع عن طبيب قوله: إن "الكركم يُعد من التوابل الرئيسية في المطبخ الهندي، ويجادل الكثيرون بأنه أقوى عشب على كوكب الأرض في محاربة الأمراض.
فوائد الكركم واسعة بشكل لا يصدق؛ حاليًا هناك أكثر من 10 آلاف مقالة تمت مراجعتها تثبت فوائد الكركم؛ مما يضعه على رأس القائمة باعتباره واحدًا من الأعشاب الطبية الأكثر ذكرًا في كل العلوم".
وفي السياق، ذكر موقع "لايف هاكر" كيفية عمل مضادات حيوية منزلية الصنع باستخدام الكركم:

المكونات: ملعقة كبيرة من الكركم- 100 غرام من العسل

الطريقة:
في وعاء زجاجي، نمزج المكونين ونحركهما جدًّا.
تأخذ ملعقة كبيرة من هذا العلاج كل ساعة لعلاج الأنفلونزا. لا تبلعه على الفور؛ لكن اتركه يذوب في الفم.
في اليوم التالي، تناول نفس الكمية لكن كل ساعتين، وكرر في اليوم الثالث مع تناوله 3 مرات فقط يوميًا، فيما يمكنك أيضًا إضافته إلى الشاي أو الحليب.

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