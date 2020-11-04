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عبر زووم.. محاضرة لتأهيل "الجمعيات الأهلية الناشئة" بحضور 200 مستفيد

تناولت مراحل البناء والتكوين والتحديات والصعوبات.. وأدارها "العاطفي"

أقام مجلس الجمعيات الأهلية محاضرة بعنوان "تأهيل الجمعيات الناشئة"، قدمها على بن عبد الله الغانم، نائب رئيس جمعية تنامي المدرب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. وأدار المحاضرة والحوار المهندس محمد مشبب العاطفي، عضو مجلس الجمعيات الأهلية بعسير، وسط حضور تجاوز (200) مستفيد عبر منصة "زووم"، كما تم بثه مباشرة على المنصات الإلكترونية التابعة للمجلس "تويتر، يوتيوب".

واشتملت المحاضرة على محاور عدة، من أبرزها: أهمية مرحلة البناء والتكوين، والتحديات والصعوبات، والأطوار الرئيسة التي تمر بها المنظمة.

ودعا المجلس جميع الجمعيات الخيرية إلى ضرورة التفاعل ومتابعة الأنشطة العلمية والتأهيلية للاستفادة من مخرجاتها لتطوير جمعياتهم ومؤسساتهم، راجين التوفيق والنجاح لكل الجمعيات في المملكة العربية السعودية.

كما يسعى المجلس إلى نشر المعرفة وتبادل الخبرات التي تسهم في تطوير مخرجات الجمعية، وتحقيق نتائج ذات أثر مجتمعي فعّال.

وفي استطلاع لآراء المشاركين في اللقاء، من خلال استبيان أُرسل إليهم عبر الجوال، بلغت نسبة المشاركين فيه من الرجال 56.2 %، ومن النساء نسبة 43.8 %.

يُشار إلى أن هذه المحاضرة تأتي في إطار المساعي التي يبذلها مجلس الجمعيات الأهلية لتمكين القطاع غير الربحي وتطويره، بما يحقق أهداف رؤية 2030 في التمكين والتكامل بين الجمعيات الخيرية؛ لتحقيق الأهداف التنموية التي تعزز من التنمية المستدامة.

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عبر زووم.. محاضرة لتأهيل "الجمعيات الأهلية الناشئة" بحضور 200 مستفيد
سبق

أقام مجلس الجمعيات الأهلية محاضرة بعنوان "تأهيل الجمعيات الناشئة"، قدمها على بن عبد الله الغانم، نائب رئيس جمعية تنامي المدرب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. وأدار المحاضرة والحوار المهندس محمد مشبب العاطفي، عضو مجلس الجمعيات الأهلية بعسير، وسط حضور تجاوز (200) مستفيد عبر منصة "زووم"، كما تم بثه مباشرة على المنصات الإلكترونية التابعة للمجلس "تويتر، يوتيوب".

واشتملت المحاضرة على محاور عدة، من أبرزها: أهمية مرحلة البناء والتكوين، والتحديات والصعوبات، والأطوار الرئيسة التي تمر بها المنظمة.

ودعا المجلس جميع الجمعيات الخيرية إلى ضرورة التفاعل ومتابعة الأنشطة العلمية والتأهيلية للاستفادة من مخرجاتها لتطوير جمعياتهم ومؤسساتهم، راجين التوفيق والنجاح لكل الجمعيات في المملكة العربية السعودية.

كما يسعى المجلس إلى نشر المعرفة وتبادل الخبرات التي تسهم في تطوير مخرجات الجمعية، وتحقيق نتائج ذات أثر مجتمعي فعّال.

وفي استطلاع لآراء المشاركين في اللقاء، من خلال استبيان أُرسل إليهم عبر الجوال، بلغت نسبة المشاركين فيه من الرجال 56.2 %، ومن النساء نسبة 43.8 %.

يُشار إلى أن هذه المحاضرة تأتي في إطار المساعي التي يبذلها مجلس الجمعيات الأهلية لتمكين القطاع غير الربحي وتطويره، بما يحقق أهداف رؤية 2030 في التمكين والتكامل بين الجمعيات الخيرية؛ لتحقيق الأهداف التنموية التي تعزز من التنمية المستدامة.

04 نوفمبر 2020 - 18 ربيع الأول 1442
10:04 PM

عبر زووم.. محاضرة لتأهيل "الجمعيات الأهلية الناشئة" بحضور 200 مستفيد

تناولت مراحل البناء والتكوين والتحديات والصعوبات.. وأدارها "العاطفي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أقام مجلس الجمعيات الأهلية محاضرة بعنوان "تأهيل الجمعيات الناشئة"، قدمها على بن عبد الله الغانم، نائب رئيس جمعية تنامي المدرب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. وأدار المحاضرة والحوار المهندس محمد مشبب العاطفي، عضو مجلس الجمعيات الأهلية بعسير، وسط حضور تجاوز (200) مستفيد عبر منصة "زووم"، كما تم بثه مباشرة على المنصات الإلكترونية التابعة للمجلس "تويتر، يوتيوب".

واشتملت المحاضرة على محاور عدة، من أبرزها: أهمية مرحلة البناء والتكوين، والتحديات والصعوبات، والأطوار الرئيسة التي تمر بها المنظمة.

ودعا المجلس جميع الجمعيات الخيرية إلى ضرورة التفاعل ومتابعة الأنشطة العلمية والتأهيلية للاستفادة من مخرجاتها لتطوير جمعياتهم ومؤسساتهم، راجين التوفيق والنجاح لكل الجمعيات في المملكة العربية السعودية.

كما يسعى المجلس إلى نشر المعرفة وتبادل الخبرات التي تسهم في تطوير مخرجات الجمعية، وتحقيق نتائج ذات أثر مجتمعي فعّال.

وفي استطلاع لآراء المشاركين في اللقاء، من خلال استبيان أُرسل إليهم عبر الجوال، بلغت نسبة المشاركين فيه من الرجال 56.2 %، ومن النساء نسبة 43.8 %.

يُشار إلى أن هذه المحاضرة تأتي في إطار المساعي التي يبذلها مجلس الجمعيات الأهلية لتمكين القطاع غير الربحي وتطويره، بما يحقق أهداف رؤية 2030 في التمكين والتكامل بين الجمعيات الخيرية؛ لتحقيق الأهداف التنموية التي تعزز من التنمية المستدامة.

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