حصل الدكتور عبدالسلام بن ذعار بن حمود البدراني على درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز من جامعة الملك خالد بعسير في تخصص المناهج وطرق التدريس.
"سبق" تبارك للدكتور عبدالسلام البدراني، وتتمنى له دوام التوفيق.
"البدراني" ينال الدكتوراه بامتياز من جامعة الملك خالد
حصل الدكتور عبدالسلام بن ذعار بن حمود البدراني على درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز من جامعة الملك خالد بعسير في تخصص المناهج وطرق التدريس.
"سبق" تبارك للدكتور عبدالسلام البدراني، وتتمنى له دوام التوفيق.
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"البدراني" ينال الدكتوراه بامتياز من جامعة الملك خالدصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-10-15
حصل الدكتور عبدالسلام بن ذعار بن حمود البدراني على درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز من جامعة الملك خالد بعسير في تخصص المناهج وطرق التدريس.
15 أكتوبر 2021 - 9 ربيع الأول 1443
12:23 AM
"البدراني" ينال الدكتوراه بامتياز من جامعة الملك خالد
حصل الدكتور عبدالسلام بن ذعار بن حمود البدراني على درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز من جامعة الملك خالد بعسير في تخصص المناهج وطرق التدريس.
"سبق" تبارك للدكتور عبدالسلام البدراني، وتتمنى له دوام التوفيق.
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