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حساب المواطن: صرف قيمة الدعم في حال قبول الاعتراض بأثر رجعي من تاريخ صدور نتيجة الأهلية

أشار إلى أنه سيتم احتساب مدة الأثر الرجعي بالأشهر.. وبحد أقصى 5 أشهر

أكد حساب المواطن أنه سيتم صرف قيمة الدعم في حال قبول الاعتراض للمستفيد، وذلك بأثر رجعي عن الفترة التي تبدأ من تاريخ يوم صدور نتيجة الأهلية إلى تاريخ يوم قبول الاعتراض. مؤكدًا أنه يتم احتساب مدة الأثر الرجعي بالأشهر، وبحد أقصى خمسة أشهر.

وقال "حساب المواطن" عبر حسابه الرسمي في "تويتر": في حال قبول الاعتراض سيتم صرف قيمة دعم ‎حساب المواطن المستحقة للمستفيد بأثر رجعي عن الفترة التي تبدأ من تاريخ يوم صدور نتيجة الأهلية إلى تاريخ يوم قبول الاعتراض. وتحتسب مدة الأثر الرجعي بالأشهر، وبحد أقصى خمسة أشهر.

وأضاف "الحساب"‏ بأنه يستقبل طلبات الاعتراض للمسجلين غير المؤهلين للاستفادة من البرنامج عبر البوابة الإلكترونية.

وكان حساب المواطن قد أعلن أسماء المستفيدين من الدورة السادسة لشهر مايو. ويمكن للمسجلين الاطلاع على النتائج عبر الدخول إلى حساباتهم، وزيارة صفحة قائمة دراسة الأهلية على الرابط ca.gov.sa .

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حساب المواطن: صرف قيمة الدعم في حال قبول الاعتراض بأثر رجعي من تاريخ صدور نتيجة الأهلية
سبق

أكد حساب المواطن أنه سيتم صرف قيمة الدعم في حال قبول الاعتراض للمستفيد، وذلك بأثر رجعي عن الفترة التي تبدأ من تاريخ يوم صدور نتيجة الأهلية إلى تاريخ يوم قبول الاعتراض. مؤكدًا أنه يتم احتساب مدة الأثر الرجعي بالأشهر، وبحد أقصى خمسة أشهر.

وقال "حساب المواطن" عبر حسابه الرسمي في "تويتر": في حال قبول الاعتراض سيتم صرف قيمة دعم ‎حساب المواطن المستحقة للمستفيد بأثر رجعي عن الفترة التي تبدأ من تاريخ يوم صدور نتيجة الأهلية إلى تاريخ يوم قبول الاعتراض. وتحتسب مدة الأثر الرجعي بالأشهر، وبحد أقصى خمسة أشهر.

وأضاف "الحساب"‏ بأنه يستقبل طلبات الاعتراض للمسجلين غير المؤهلين للاستفادة من البرنامج عبر البوابة الإلكترونية.

وكان حساب المواطن قد أعلن أسماء المستفيدين من الدورة السادسة لشهر مايو. ويمكن للمسجلين الاطلاع على النتائج عبر الدخول إلى حساباتهم، وزيارة صفحة قائمة دراسة الأهلية على الرابط ca.gov.sa .

01 مايو 2018 - 15 شعبان 1439
11:15 PM

حساب المواطن: صرف قيمة الدعم في حال قبول الاعتراض بأثر رجعي من تاريخ صدور نتيجة الأهلية

أشار إلى أنه سيتم احتساب مدة الأثر الرجعي بالأشهر.. وبحد أقصى 5 أشهر

A A A
ماجد الرفاعي - الرياض
6
10,739

أكد حساب المواطن أنه سيتم صرف قيمة الدعم في حال قبول الاعتراض للمستفيد، وذلك بأثر رجعي عن الفترة التي تبدأ من تاريخ يوم صدور نتيجة الأهلية إلى تاريخ يوم قبول الاعتراض. مؤكدًا أنه يتم احتساب مدة الأثر الرجعي بالأشهر، وبحد أقصى خمسة أشهر.

وقال "حساب المواطن" عبر حسابه الرسمي في "تويتر": في حال قبول الاعتراض سيتم صرف قيمة دعم ‎حساب المواطن المستحقة للمستفيد بأثر رجعي عن الفترة التي تبدأ من تاريخ يوم صدور نتيجة الأهلية إلى تاريخ يوم قبول الاعتراض. وتحتسب مدة الأثر الرجعي بالأشهر، وبحد أقصى خمسة أشهر.

وأضاف "الحساب"‏ بأنه يستقبل طلبات الاعتراض للمسجلين غير المؤهلين للاستفادة من البرنامج عبر البوابة الإلكترونية.

وكان حساب المواطن قد أعلن أسماء المستفيدين من الدورة السادسة لشهر مايو. ويمكن للمسجلين الاطلاع على النتائج عبر الدخول إلى حساباتهم، وزيارة صفحة قائمة دراسة الأهلية على الرابط ca.gov.sa .

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