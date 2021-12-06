الأهلي يكثف تحضيراته لمنافسات الدوري .. و"العويس" يقترب من المشاركة

بقيادة المدرب الألباني"هاسي" يكثف الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، الجرعات اللياقية، حيث فرض المدرب حصتين تدريبيتين على فترتين صباحية ومسائية، استعدادًا لاستئناف منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



وأجرى اللاعبون تمارين تقوية العضلات ورفع المعدل اللياقي في صالة الحديد، خلال الحصة الصباحية، قبل أن يؤدوا مرانًا فنيًا متكاملاً في الفترة المسائية.



من جانب آخر واصل حارس الأهلي محمد العويس، حارس برنامجه التأهيلي، المعد له في صالة الحديد تحت إشراف الجهاز الطبي للنادي تمهيدًا لعودته إلى الانضمام مع زملائه اللاعبين في التدريبات.