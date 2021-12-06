النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الأهلي يكثف تحضيراته لمنافسات الدوري .. و"العويس" يقترب من المشاركة

بقيادة المدرب الألباني"هاسي" يكثف الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، الجرعات اللياقية، حيث فرض المدرب حصتين تدريبيتين على فترتين صباحية ومسائية، استعدادًا لاستئناف منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.


وأجرى اللاعبون تمارين تقوية العضلات ورفع المعدل اللياقي في صالة الحديد، خلال الحصة الصباحية، قبل أن يؤدوا مرانًا فنيًا متكاملاً في الفترة المسائية.


من جانب آخر واصل حارس الأهلي محمد العويس، حارس برنامجه التأهيلي، المعد له في صالة الحديد تحت إشراف الجهاز الطبي للنادي تمهيدًا لعودته إلى الانضمام مع زملائه اللاعبين في التدريبات.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الأهلي يكثف تحضيراته لمنافسات الدوري .. و"العويس" يقترب من المشاركة
سبق

بقيادة المدرب الألباني"هاسي" يكثف الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، الجرعات اللياقية، حيث فرض المدرب حصتين تدريبيتين على فترتين صباحية ومسائية، استعدادًا لاستئناف منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.


وأجرى اللاعبون تمارين تقوية العضلات ورفع المعدل اللياقي في صالة الحديد، خلال الحصة الصباحية، قبل أن يؤدوا مرانًا فنيًا متكاملاً في الفترة المسائية.


من جانب آخر واصل حارس الأهلي محمد العويس، حارس برنامجه التأهيلي، المعد له في صالة الحديد تحت إشراف الجهاز الطبي للنادي تمهيدًا لعودته إلى الانضمام مع زملائه اللاعبين في التدريبات.

06 ديسمبر 2021 - 2 جمادى الأول 1443
11:37 PM

الأهلي يكثف تحضيراته لمنافسات الدوري .. و"العويس" يقترب من المشاركة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
1
814

بقيادة المدرب الألباني"هاسي" يكثف الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، الجرعات اللياقية، حيث فرض المدرب حصتين تدريبيتين على فترتين صباحية ومسائية، استعدادًا لاستئناف منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.


وأجرى اللاعبون تمارين تقوية العضلات ورفع المعدل اللياقي في صالة الحديد، خلال الحصة الصباحية، قبل أن يؤدوا مرانًا فنيًا متكاملاً في الفترة المسائية.


من جانب آخر واصل حارس الأهلي محمد العويس، حارس برنامجه التأهيلي، المعد له في صالة الحديد تحت إشراف الجهاز الطبي للنادي تمهيدًا لعودته إلى الانضمام مع زملائه اللاعبين في التدريبات.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,261
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,568
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,326
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,353

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة