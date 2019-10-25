"الغيثي" يقدم دعمًا ماليًا لمركز الملك سلمان لرعاية الأطفال من ذوي الإعاقة
تفقد أقسامه الطبية والتأهيلية وأشاد بدوره وكوادره البشرية المتخصصة
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"الغيثي" يقدم دعمًا ماليًا لمركز الملك سلمان لرعاية الأطفال من ذوي الإعاقةمنصور الشلاقي سبق 2021-10-25
25 أكتوبر 2021 - 19 ربيع الأول 1443
09:53 PM
"الغيثي" يقدم دعمًا ماليًا لمركز الملك سلمان لرعاية الأطفال من ذوي الإعاقة
تفقد أقسامه الطبية والتأهيلية وأشاد بدوره وكوادره البشرية المتخصصة
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142 مليون ..
20 أكتوبر
11,593
201,250 سيارة ..
05 يوليو
11,743
38 مليار ..
23 يوليو
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