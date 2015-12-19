وأظهر مقطع فيديو، لقطات للقصف المدفعي من الجيش اليمني، ما كبّد الميليشيا خسائر في جبهات مأرب.

وقال "التحالف"، إن الطائرة المسيّرة انطلقت من مطار صنعاء الدولي.

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن الدفاعات السعودية دمّرت طائرة مسيّرة أُطلقت باتجاه خميس مشيط.

"التحالف": الدفاعات السعودية تدمّر طائرة مسيّرة أُطلقت باتجاه خميس مشيط صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-12-19 أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن الدفاعات السعودية دمّرت طائرة مسيّرة أُطلقت باتجاه خميس مشيط. وقال "التحالف"، إن الطائرة المسيّرة انطلقت من مطار صنعاء الدولي. وأظهر مقطع فيديو، لقطات للقصف المدفعي من الجيش اليمني، ما كبّد الميليشيا خسائر في جبهات مأرب.

19 ديسمبر 2021 - 15 جمادى الأول 1443 08:33 AM

"التحالف": الدفاعات السعودية تدمّر طائرة مسيّرة أُطلقت باتجاه خميس مشيط قال: الطائرة المسيّرة انطلقت من مطار صنعاء الدولي





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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن الدفاعات السعودية دمّرت طائرة مسيّرة أُطلقت باتجاه خميس مشيط.

وقال "التحالف"، إن الطائرة المسيّرة انطلقت من مطار صنعاء الدولي.

وأظهر مقطع فيديو، لقطات للقصف المدفعي من الجيش اليمني، ما كبّد الميليشيا خسائر في جبهات مأرب.