المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية يكشف معلومات عن طائر "سمامة السهول"

ردًا على استفسار من مواطن اصطاده

كشف المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، عن نوع طائر معشش تم اصطياده من قِبل مواطن، لافتًا إلى أن هذا الطير يهاجر عبر أراضي المملكة، ويتغذى على الحشرات الطائرة.

وكان مواطن وجّه تساؤلاً إلى المركز عبر حسابه في "تويتر" عن طائر يعتقد أنه يسمى "طير أبابيل"، فرد عليه المركز: ‏"أخي الكريم، نفيدكم بأن هذه المعلومة غير صحيحة. هذا طائر سمامة السهول وهو من الطيور المعششة في بعض مناطق المملكة، تهاجر المجموعات الشمالية عبر أراضي المملكة، وتتغذى على الحشرات الطائرة فقط".

وعلّق مغردون أن هذا النوع من الطيور يسمى "ملهي الرعيان"، ويتكاثر في البراري، ويتغذى على البعوض وغيرها من الحشرات الطائرة.