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البرازيل تسجّل رقماً قياسياً يتجاوز 26 ألفاً في الإصابات الجديدة بكورونا

ليصل العدد الإجمالي إلى 438238 حالة

قالت وزارة الصحة بالبرازيل، إن البلاد سجّلت رقماً قياسياً في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، إذ سجّلت 26417 حالة إصابة جديدة يوم الخميس؛ ليصل العدد الإجمالي إلى 438238 حالة.

وارتفع عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس بواقع 1156 حالة عن اليوم السابق، ليصل العدد الإجمالي إلى 26754، وهو ما يقل قليلاً عن العدد القياسي الذي سجّلته يوم 21 مايو عندما أعلنت وفاة 1188 شخصاً بالمرض.

البرازيل فيروس كورونا الجديد

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البرازيل تسجّل رقماً قياسياً يتجاوز 26 ألفاً في الإصابات الجديدة بكورونا
سبق

قالت وزارة الصحة بالبرازيل، إن البلاد سجّلت رقماً قياسياً في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، إذ سجّلت 26417 حالة إصابة جديدة يوم الخميس؛ ليصل العدد الإجمالي إلى 438238 حالة.

وارتفع عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس بواقع 1156 حالة عن اليوم السابق، ليصل العدد الإجمالي إلى 26754، وهو ما يقل قليلاً عن العدد القياسي الذي سجّلته يوم 21 مايو عندما أعلنت وفاة 1188 شخصاً بالمرض.

29 مايو 2020 - 6 شوّال 1441
12:37 PM

البرازيل تسجّل رقماً قياسياً يتجاوز 26 ألفاً في الإصابات الجديدة بكورونا

ليصل العدد الإجمالي إلى 438238 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قالت وزارة الصحة بالبرازيل، إن البلاد سجّلت رقماً قياسياً في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، إذ سجّلت 26417 حالة إصابة جديدة يوم الخميس؛ ليصل العدد الإجمالي إلى 438238 حالة.

وارتفع عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس بواقع 1156 حالة عن اليوم السابق، ليصل العدد الإجمالي إلى 26754، وهو ما يقل قليلاً عن العدد القياسي الذي سجّلته يوم 21 مايو عندما أعلنت وفاة 1188 شخصاً بالمرض.

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