النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"بايدن" يعلن 6 ترشيحات لمناصب عليا في إدارته

بينها "بلينكن" للخارجية و"هاينز" للاستخبارات

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اليوم (الاثنين)، ستة ترشيحات لمناصب عليا في الإدارة الأمريكية المقبلة، منها توني بلينكن لمنصب وزير الخارجية.

ورشح "بايدن" وزير الخارجية الأسبق جون كيري ممثلاً خاصًا لشؤون المناخ، فيما سيكون أليخاندرو مايوركاس، في حال تثبيته، أول أمريكي من أصول لاتينية في منصب وزير الأمن الداخلي، وفقًا لـ "فرانس 24".

كما رشح "بايدن"، أفريل هاينز لمنصب مديرة الاستخبارات الأمريكية، وجاك سوليفان لمنصب مستشار الأمن القومي، وليندا توماس غرينفيلد لمنصب مندوبة أمريكا في الأمم المتحدة.

وشغل "بلينكن" (58 عامًا) منصب مساعد مستشار الأمن القومي للرئيس السابق باراك أوباما، وشغل بعدها منصب المساعد الأول لوزير الخارجية الأمريكي جون كيري.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"بايدن" يعلن 6 ترشيحات لمناصب عليا في إدارته
سبق

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اليوم (الاثنين)، ستة ترشيحات لمناصب عليا في الإدارة الأمريكية المقبلة، منها توني بلينكن لمنصب وزير الخارجية.

ورشح "بايدن" وزير الخارجية الأسبق جون كيري ممثلاً خاصًا لشؤون المناخ، فيما سيكون أليخاندرو مايوركاس، في حال تثبيته، أول أمريكي من أصول لاتينية في منصب وزير الأمن الداخلي، وفقًا لـ "فرانس 24".

كما رشح "بايدن"، أفريل هاينز لمنصب مديرة الاستخبارات الأمريكية، وجاك سوليفان لمنصب مستشار الأمن القومي، وليندا توماس غرينفيلد لمنصب مندوبة أمريكا في الأمم المتحدة.

وشغل "بلينكن" (58 عامًا) منصب مساعد مستشار الأمن القومي للرئيس السابق باراك أوباما، وشغل بعدها منصب المساعد الأول لوزير الخارجية الأمريكي جون كيري.

23 نوفمبر 2020 - 8 ربيع الآخر 1442
09:29 PM

"بايدن" يعلن 6 ترشيحات لمناصب عليا في إدارته

بينها "بلينكن" للخارجية و"هاينز" للاستخبارات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,849

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اليوم (الاثنين)، ستة ترشيحات لمناصب عليا في الإدارة الأمريكية المقبلة، منها توني بلينكن لمنصب وزير الخارجية.

ورشح "بايدن" وزير الخارجية الأسبق جون كيري ممثلاً خاصًا لشؤون المناخ، فيما سيكون أليخاندرو مايوركاس، في حال تثبيته، أول أمريكي من أصول لاتينية في منصب وزير الأمن الداخلي، وفقًا لـ "فرانس 24".

كما رشح "بايدن"، أفريل هاينز لمنصب مديرة الاستخبارات الأمريكية، وجاك سوليفان لمنصب مستشار الأمن القومي، وليندا توماس غرينفيلد لمنصب مندوبة أمريكا في الأمم المتحدة.

وشغل "بلينكن" (58 عامًا) منصب مساعد مستشار الأمن القومي للرئيس السابق باراك أوباما، وشغل بعدها منصب المساعد الأول لوزير الخارجية الأمريكي جون كيري.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,051
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,188
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,716
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,497

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة