صاعقة رعدية تقتل قطيع "إبل" في حظيرة غرب عفيف

ضمن أمطار متفرقة شهدتها المحافظة وظلم ومهد الذهب

شهدت مناطق متفرقة من محافظات عفيف ومهد الذهب ومركز ظلم، هطول أمطار متفاوتة مساء اليوم، وتراوحت حدتها بين المتوسطة للخفيفة وسالت على إثرها بعض الشعاب وارتوت الأرض بالماء.

وكانت رياح مصحوبة بموجة من الغبار قد تأثرت بها محافظة عفيف ومحيطها اليوم.

كما شهدت "غرب عفيف" نفوق مجموعة من الإبل إثر تعرضها لصاعقة رعدية حول حظيرتها وقت نزول المطر.