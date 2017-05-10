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صاعقة رعدية تقتل قطيع "إبل" في حظيرة غرب عفيف

ضمن أمطار متفرقة شهدتها المحافظة وظلم ومهد الذهب

شهدت مناطق متفرقة من محافظات عفيف ومهد الذهب ومركز ظلم، هطول أمطار متفاوتة مساء اليوم، وتراوحت حدتها بين المتوسطة للخفيفة وسالت على إثرها بعض الشعاب وارتوت الأرض بالماء.

وكانت رياح مصحوبة بموجة من الغبار قد تأثرت بها محافظة عفيف ومحيطها اليوم.

كما شهدت "غرب عفيف" نفوق مجموعة من الإبل إثر تعرضها لصاعقة رعدية حول حظيرتها وقت نزول المطر.

عفيف الأمطار الغبار أمطار غبار صاعقة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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صاعقة رعدية تقتل قطيع "إبل" في حظيرة غرب عفيف
سبق

شهدت مناطق متفرقة من محافظات عفيف ومهد الذهب ومركز ظلم، هطول أمطار متفاوتة مساء اليوم، وتراوحت حدتها بين المتوسطة للخفيفة وسالت على إثرها بعض الشعاب وارتوت الأرض بالماء.

وكانت رياح مصحوبة بموجة من الغبار قد تأثرت بها محافظة عفيف ومحيطها اليوم.

كما شهدت "غرب عفيف" نفوق مجموعة من الإبل إثر تعرضها لصاعقة رعدية حول حظيرتها وقت نزول المطر.

10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441
12:10 AM
اخر تعديل
10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441
12:16 AM

صاعقة رعدية تقتل قطيع "إبل" في حظيرة غرب عفيف

ضمن أمطار متفرقة شهدتها المحافظة وظلم ومهد الذهب

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
0
1,151

شهدت مناطق متفرقة من محافظات عفيف ومهد الذهب ومركز ظلم، هطول أمطار متفاوتة مساء اليوم، وتراوحت حدتها بين المتوسطة للخفيفة وسالت على إثرها بعض الشعاب وارتوت الأرض بالماء.

وكانت رياح مصحوبة بموجة من الغبار قد تأثرت بها محافظة عفيف ومحيطها اليوم.

كما شهدت "غرب عفيف" نفوق مجموعة من الإبل إثر تعرضها لصاعقة رعدية حول حظيرتها وقت نزول المطر.

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