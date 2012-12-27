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"الصحة": تسجيل 154 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 175 خلال الـ24 ساعة الماضية

السنغال.. وزير الصحة: موجة كورونا الحالية "أشد شراسة"

قال: حالات الإصابة تشهد "منحنى تصاعديًّا حادًّا"

وصف وزير الصحة السنغالي عبدولاي ديوف سار، الموجة الحالية من فيروس كورونا المستجد التي تواجهها بلاده بأنها "أقوى شراسة" من الموجة الأولى، مضيفًا أن حالات الإصابة تشهد "منحنى تصاعديًّا حادًّا".

وفيما يخص اللقاح ضد فيروس كورونا: أوضح الوزير السنغالي أن بلاده عضو في مبادرة "كوفاكس" التي تعمل للحصول على لقاح معتمد من طرف منظمة الصحة العالمية.

وأكد وزير الصحة السنغالي أن حكومته ستتخذ كل الإجراءات من أجل ضمان عملية التلقيح ضد جائحة كوفيد -19.

مما يذكر أن السنغال سجلت 18523 حالة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد منذ بداية ظهور المرض لديها، بينها 387 حالة وفاة.

السنغال فيروس كورونا الجديد

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السنغال.. وزير الصحة: موجة كورونا الحالية "أشد شراسة"
سبق

وصف وزير الصحة السنغالي عبدولاي ديوف سار، الموجة الحالية من فيروس كورونا المستجد التي تواجهها بلاده بأنها "أقوى شراسة" من الموجة الأولى، مضيفًا أن حالات الإصابة تشهد "منحنى تصاعديًّا حادًّا".

وفيما يخص اللقاح ضد فيروس كورونا: أوضح الوزير السنغالي أن بلاده عضو في مبادرة "كوفاكس" التي تعمل للحصول على لقاح معتمد من طرف منظمة الصحة العالمية.

وأكد وزير الصحة السنغالي أن حكومته ستتخذ كل الإجراءات من أجل ضمان عملية التلقيح ضد جائحة كوفيد -19.

مما يذكر أن السنغال سجلت 18523 حالة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد منذ بداية ظهور المرض لديها، بينها 387 حالة وفاة.

27 ديسمبر 2020 - 12 جمادى الأول 1442
05:36 PM

السنغال.. وزير الصحة: موجة كورونا الحالية "أشد شراسة"

قال: حالات الإصابة تشهد "منحنى تصاعديًّا حادًّا"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وصف وزير الصحة السنغالي عبدولاي ديوف سار، الموجة الحالية من فيروس كورونا المستجد التي تواجهها بلاده بأنها "أقوى شراسة" من الموجة الأولى، مضيفًا أن حالات الإصابة تشهد "منحنى تصاعديًّا حادًّا".

وفيما يخص اللقاح ضد فيروس كورونا: أوضح الوزير السنغالي أن بلاده عضو في مبادرة "كوفاكس" التي تعمل للحصول على لقاح معتمد من طرف منظمة الصحة العالمية.

وأكد وزير الصحة السنغالي أن حكومته ستتخذ كل الإجراءات من أجل ضمان عملية التلقيح ضد جائحة كوفيد -19.

مما يذكر أن السنغال سجلت 18523 حالة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد منذ بداية ظهور المرض لديها، بينها 387 حالة وفاة.

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